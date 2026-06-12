L’Assemblée vote l’indexation des bourses étudiantes sur l’inflation

Les députés ont approuvé jeudi deux propositions de loi du groupe communiste visant à revaloriser les bourses et à étendre leur versement sur 12 mois.

L’Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture deux propositions de loi présentées par le groupe GDR (communistes et ultramarins) visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante. Les textes introduisent une indexation annuelle automatique des montants versés, calculée au minimum sur l’inflation. Cette mesure garantit aux étudiants boursiers une revalorisation mécanique de leurs aides en fonction de l’évolution du coût de la vie.

Versement étendu à 12 mois

Le dispositif prévoit également une annualisation du versement des bourses, qui passeraient d’un système de 10 mois à un versement continu sur 12 mois. Cette extension vise à couvrir les périodes estivales, où de nombreux étudiants se retrouvent sans ressources malgré des besoins persistants. Les députés ont aussi examiné des dispositions pour réduire le non-recours à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), dans le cadre d’un second texte concernant les seniors.

Ces propositions de loi, déposées en avril 2026 sous le numéro 2710, s’inscrivent dans une volonté de renforcer les aides sociales pour les publics fragiles. Si les textes doivent encore suivre le parcours législatif avant leur adoption définitive, ils marquent une avancée concrète pour améliorer les conditions de vie des étudiants les plus modestes. Le versement étendu sur douze mois constitue une rupture avec le système actuel, souvent critiqué pour son inadaptation aux réalités des calendriers universitaires.