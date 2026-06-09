La marque SFR disparaîtra d’ici à la fin de l’année 2027 à la suite de son rachat, a annoncé la directrice générale d’Orange, Christel Heydemann

La disparition de SFR se précise. Quelques jours après l’annonce du rachat de l’opérateur par Orange, Free et Bouygues Telecom, la directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, a confirmé sur RTL que la marque historique du marché français des télécommunications était appelée à disparaître. Si l’opération doit encore obtenir l’accord des autorités de la concurrence, les trois groupes ont déjà engagé la préparation de ce qui constitue l’un des plus importants chantiers de restructuration jamais réalisés dans le secteur en France.

Selon la dirigeante, la marque SFR devrait disparaître du paysage commercial français d’ici la fin de l’année 2027. Cette échéance laisse le temps aux opérateurs de mener les nombreuses étapes techniques et réglementaires nécessaires à l’intégration progressive des activités de l’entreprise. L’opération marque un tournant majeur pour un acteur qui a longtemps occupé une place centrale dans le développement de la téléphonie mobile et de l’internet en France.

Une migration géante de plus de 20 millions de clients

L’un des principaux enjeux concerne désormais les abonnés. Christel Heydemann a tenu à rassurer les clients en affirmant que le transfert vers les nouveaux opérateurs se ferait de manière « transparente et sans impact ». Les utilisateurs conserveront leurs contrats actuels, leurs services ainsi que leurs tarifs pendant toute la période de transition.

Orange devrait récupérer à lui seul environ cinq millions de clients issus de SFR, qu’il s’agisse d’abonnés mobiles, fibre ou de certaines marques exploitées sous le statut d’opérateur virtuel. Au total, plus de vingt millions de clients devront être progressivement répartis entre Orange, Free et Bouygues Telecom. Une opération d’une ampleur inédite que la dirigeante qualifie elle-même de projet « jamais réalisé dans l’histoire des télécommunications françaises ».

Pas de hausse automatique des prix selon Orange

La réduction du nombre d’acteurs nationaux de quatre à trois suscite toutefois des interrogations sur l’évolution future des tarifs. De nombreux observateurs redoutent qu’une concurrence moins forte entraîne une remontée progressive des prix des forfaits mobiles et des abonnements internet.

Christel Heydemann réfute pour l’instant cette hypothèse. Selon elle, le marché français reste l’un des plus compétitifs d’Europe avec des prix parmi les plus bas du continent. Dans un secteur désormais arrivé à maturité, la priorité des opérateurs demeure davantage la fidélisation des abonnés que l’augmentation rapide des tarifs.

Des garanties également pour les salariés

Au-delà des clients, l’avenir des salariés de SFR constitue également un enjeu majeur du dossier. La directrice générale d’Orange a assuré que les emplois seraient garantis jusqu’au début de l’année 2029 dans le cadre des engagements pris par les repreneurs.

Cette promesse vise à rassurer plusieurs milliers de collaborateurs alors que le secteur des télécommunications connaît depuis plusieurs années une profonde transformation technologique et économique. Les perspectives à plus long terme restent toutefois incertaines et dépendront notamment de l’évolution du marché ainsi que des synergies recherchées par les trois opérateurs.

Un tournant historique pour les télécoms français

Créée en 1987, SFR a joué un rôle majeur dans le développement du téléphone mobile, de l’internet haut débit puis de la fibre optique en France. Sa disparition marquera la fin d’une marque emblématique qui a accompagné plusieurs générations de consommateurs pendant près de quarante ans.

Si l’opération reçoit l’ensemble des autorisations nécessaires, le paysage français des télécommunications entrera dans une nouvelle phase de son histoire avec trois grands opérateurs nationaux. Un bouleversement industriel majeur dont les conséquences se feront sentir aussi bien sur le marché que sur les habitudes de millions d’abonnés.