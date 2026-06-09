GSK annonce le rachat du laboratoire américain Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique britannique GSK a annoncé ce mardi la signature d’un accord en vue du rachat de la biotech américaine Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars. Cette opération constitue la plus importante acquisition réalisée par le laboratoire depuis plusieurs années et marque une accélération de sa stratégie dans le domaine de l’oncologie.

L’accord prévoit une offre intégralement en numéraire valorisant Nuvalent à 124 dollars par action, soit une prime d’environ 40 % par rapport au dernier cours de clôture du titre. Après prise en compte de la trésorerie détenue par l’entreprise américaine, l’investissement net de GSK est estimé à environ 9,4 milliards de dollars.

Un pari majeur sur l’oncologie

Fondée en 2017 et spécialisée dans le développement de thérapies ciblées contre le cancer, Nuvalent dispose notamment de plusieurs candidats-médicaments destinés au traitement du cancer du poumon. Deux de ses traitements les plus avancés sont actuellement examinés par les autorités sanitaires américaines et pourraient être commercialisés dès cette année en cas d’approbation.

Pour le nouveau directeur général de GSK, Luke Miels, cette acquisition doit permettre d’élargir considérablement le portefeuille du groupe dans les traitements contre le cancer et d’offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints de certaines formes de cancer du poumon.

Renforcer la croissance future du groupe

Cette opération intervient dans un contexte où GSK cherche à renforcer son pipeline de médicaments innovants et à préparer l’expiration prochaine du brevet de son traitement phare contre le VIH, le dolutégravir, attendue en 2028. Le groupe vise désormais plus de 40 milliards de livres sterling de chiffre d’affaires annuel à l’horizon 2031.

L’oncologie est devenue l’un des principaux moteurs de croissance du laboratoire britannique. Les ventes du secteur ont progressé de plus de 40 % en 2025 et représentent désormais une activité stratégique pour concurrencer les grands acteurs mondiaux du marché, notamment AstraZeneca.

Une acquisition qui doit être finalisée cet été

Le rachat doit encore recevoir les autorisations réglementaires nécessaires avant sa finalisation, attendue au troisième trimestre 2026. GSK a indiqué que l’opération n’aurait pas d’impact sur ses prévisions financières pour l’exercice en cours. Le groupe estime toutefois que cette acquisition commencera à contribuer à la croissance de ses ventes dès 2027 et à ses bénéfices à partir de 2029.

Avec cette acquisition de grande ampleur, GSK confirme sa volonté de redevenir un acteur incontournable de l’oncologie mondiale et de renforcer sa présence sur l’un des segments les plus dynamiques de l’industrie pharmaceutique.