Paris : 50 pianos réunis à la Villette pour une expérience musicale hors norme

La Grande Halle de la Villette propose, du 27 au 29 novembre, « 11 000 cordes », une création immersive de Georg Friedrich Haas. Avec 50 pianos accordés microtonalement et 25 musiciens, l'œuvre invite le public à redécouvrir la perception du son. Cinq représentations marquent cette première française, fruit d'une collaboration innovante.

La Grande Halle de la Villette accueille du 27 au 29 novembre « 11 000 cordes », une création monumentale du compositeur autrichien Georg Friedrich Haas. Associant 50 pianos et 25 instrumentistes, cette œuvre propose au public une immersion dans un univers sonore inédit.

Présentée dans le cadre du Festival d’Automne, cette création repose sur un dispositif musical singulier. Chacun des 50 pianos est accordé avec un décalage d’un cinquantième de demi-ton par rapport au précédent. Cette configuration permet d’explorer la microtonalité, une approche musicale qui dépasse les intervalles traditionnellement utilisés dans la musique occidentale.

L’origine du projet remonte à une visite de Peter Paul Kainrath, directeur artistique du Klangforum Wien, dans une usine chinoise de fabrication de pianos. La découverte de nombreux instruments jouant simultanément lors de tests techniques lui a donné l’idée de solliciter Georg Friedrich Haas. Composée en 2020, l’œuvre a été créée trois ans plus tard à Bolzano, en Italie.

Une expérience immersive au cœur de l’orchestre

Pour cette première française, les 25 musiciens du Klangforum Wien sont accompagnés d’étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et du Pôle Sup’93. Placés sous la direction de Vimbayi Kaziboni, les interprètes entourent les spectateurs afin de modifier leur perception habituelle du son et de l’espace.

Cinq représentations ont été programmées sur trois jours, fruit d’une collaboration entre le Festival d’Automne, La Villette et la Philharmonie de Paris. D’une durée d’environ une heure et dix minutes, cette performance illustre la volonté de la musique contemporaine d’explorer de nouvelles formes de création et de renouveler les relations entre les artistes et leur public.