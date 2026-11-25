Intelligence artificielle : le monde de la culture lance une consultation sur l’avenir de la création

Face aux enjeux posés par l'intelligence artificielle générative, les professionnels des industries culturelles lancent une consultation du 23 novembre 2026 au 17 janvier 2027 sur la plateforme Make.org. Cette initiative, soutenue par onze organisations, vise à définir des propositions sur la protection des droits d'auteur et la préservation de la diversité culturelle.

Les professionnels du cinéma, de la musique et de l’édition se mobilisent face aux bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle générative. Plusieurs acteurs des industries culturelles organisent une consultation consacrée à l’avenir de la création artistique, alors que ces nouvelles technologies soulèvent de nombreuses interrogations concernant la protection des œuvres et la rémunération des auteurs.

Lancée le 23 novembre 2026, cette initiative se poursuivra jusqu’au 17 janvier 2027 sur la plateforme participative Make.org. Onze organisations professionnelles soutiennent cette démarche, parmi lesquelles la Sacem, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), le Syndicat national de l’édition (SNE) et l’Alliance de la presse d’information générale. Le grand public et les professionnels sont invités à formuler des propositions destinées à alimenter les échanges avec les pouvoirs publics.

Des revenus menacés par l’intelligence artificielle générative

Les organisations professionnelles s’inquiètent notamment de l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle, sans autorisation ni rémunération systématique de leurs créateurs. En juin 2026, plus de la moitié des nouveaux titres déposés quotidiennement sur Deezer étaient entièrement générés par intelligence artificielle. Une étude internationale estime également que 24 % des revenus des créateurs de musique et 21 % de ceux de l’audiovisuel pourraient être menacés d’ici 2028.

Cette consultation doit permettre de faire émerger des propositions concernant la protection des droits d’auteur, l’identification des contenus générés artificiellement et la préservation de la diversité culturelle. Au-delà des inquiétudes économiques, les professionnels souhaitent engager une réflexion collective sur la place de la création humaine dans un environnement numérique où les productions automatisées se multiplient.