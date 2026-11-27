Le Musée de Londres, installé dans l'ancien marché de Smithfield, ouvre ses portes après dix ans de travaux. Avec un budget de 437 millions de livres, il présente des milliers d'objets emblématiques et vise deux millions de visiteurs annuels, tout en intégrant des expositions sur l'histoire quotidienne des Londoniens.

Le Musée de Londres a investi les anciens bâtiments du marché de Smithfield, au cœur de la capitale britannique. Cette transformation architecturale doit permettre à l’institution culturelle de mieux valoriser ses collections retraçant l’histoire de Londres, de la préhistoire à nos jours.

Présenté à la presse mardi 24 novembre, le nouvel établissement ouvrira ses portes au public samedi 28 novembre, après dix années de travaux. Le projet de réhabilitation, d’un montant de 437 millions de livres sterling, soit environ 500 millions d’euros, a bénéficié du soutien de la municipalité londonienne et de plusieurs partenaires privés. Inauguré en 1883, l’ancien marché victorien avait cessé ses activités dans les années 1990 avant d’être progressivement laissé à l’abandon.

Le London Museum succède au Museum of London, dont les anciens locaux avaient fermé en 2022. Ses nouvelles galeries réunissent plusieurs milliers d’objets emblématiques de l’histoire britannique, parmi lesquels une mosaïque romaine, l’ancien standard téléphonique du palais de Buckingham, le carrosse officiel du lord-maire de Londres datant de 1757 et une guérite décorée par l’artiste Banksy en 2024.

Deux millions de visiteurs attendus chaque année

Le musée entend également raconter l’histoire quotidienne des Londoniens à travers des expositions consacrées aux transformations urbaines, à l’immigration, aux traditions culinaires et aux mouvements sociaux. L’une des particularités de l’établissement réside dans une baie vitrée de six mètres permettant aux visiteurs d’observer les trains circulant sur une ligne ferroviaire souterraine à proximité des galeries.

L’institution, dont les collections permanentes seront accessibles gratuitement, espère accueillir environ deux millions de visiteurs par an. Son développement se poursuivra au printemps 2027 avec l’ouverture d’une exposition consacrée à la Londres romaine dans des espaces souterrains redécouverts pendant les travaux. En 2028, l’ancien marché aux volailles voisin accueillera de nouvelles salles d’exposition temporaire, un centre pédagogique et des réserves destinées aux collections.