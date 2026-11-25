Le hip-hop, un mouvement culturel mondial né dans les années 1970, envisage une reconnaissance par l'Unesco, avec une candidature portée par la France et deux pays africains. Un comité intergouvernemental sera constitué pour préparer le dossier, visant une inscription d'ici 2028, afin de valoriser et préserver cette culture emblématique.

Devenu l’un des mouvements culturels majeurs de ces dernières décennies, le hip-hop pourrait bénéficier d’une reconnaissance internationale auprès de l’Unesco. Une consécration symbolique pour une culture qui occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage musical français.

Une charte ouvrant la voie à cette candidature internationale a été signée lundi 23 novembre au siège de l’Unesco, à Paris. Portée par la France, la République démocratique du Congo et la République du Congo, cette initiative fédère près de 500 artistes et professionnels de l’industrie musicale. Parmi les personnalités mobilisées figurent notamment Passi, Lacrim, Mokobé, Sidney et Dee Nasty.

Né dans le Bronx au début des années 1970, le hip-hop s’est progressivement imposé comme un mouvement culturel mondial. Au-delà du rap, il rassemble plusieurs disciplines artistiques, dont le DJing, le graffiti et le breakdance. Son influence s’étend également à la mode, au cinéma et aux médias, témoignant de sa capacité à traverser les générations et les frontières.

La France, deuxième marché mondial du hip-hop

L’Hexagone occupe une place centrale dans cette démarche. Popularisé dès les années 1980, notamment grâce à l’émission « H.I.P. H.O.P. », présentée par Sidney sur TF1, le mouvement s’est durablement installé dans le paysage culturel français. Aujourd’hui, des artistes comme Jul, Ninho, Gims, SDM ou encore Tiakola figurent régulièrement parmi les plus écoutés du pays. La France est considérée comme le deuxième marché mondial du hip-hop derrière les États-Unis.

Les promoteurs de cette candidature espèrent obtenir une inscription d’ici 2028, s’appuyant notamment sur la reconnaissance de la rumba congolaise par l’Unesco en 2021. Un comité intergouvernemental doit désormais être constitué afin de préparer le dossier. Cette éventuelle inscription permettrait de valoriser l’histoire du mouvement, de favoriser sa transmission et de soutenir la préservation de ses différentes expressions artistiques.