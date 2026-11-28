La gastronomie chinoise et les traditions liées à l'oud arabe sont candidates à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. La session de Xiamen, prévue en décembre 2026, évaluera ces pratiques culturelles et leur importance pour la préservation des savoir-faire et des traditions générationnelles à l'échelle mondiale.

La gastronomie chinoise et les traditions musicales liées à l’oud arabe s’apprêtent à recevoir une reconnaissance internationale majeure. Ces deux pratiques figurent parmi les candidatures à l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, qui seront examinées lors de la prochaine session de l’Unesco. Organisée du 30 novembre au 5 décembre 2026 à Xiamen, en Chine, cette réunion doit permettre d’évaluer plusieurs dizaines de traditions culturelles issues du monde entier. Au-delà de leur rayonnement artistique et gastronomique, ces candidatures témoignent de la volonté des États de préserver des savoir-faire transmis de génération en génération et parfois menacés par les transformations des sociétés contemporaines.

La candidature chinoise ne concerne pas un plat particulier, mais l’ensemble des connaissances et des pratiques associées à la préparation, à la dégustation et au partage des aliments. Elle englobe notamment les techniques de découpe, la cuisson à la vapeur, la fermentation et l’utilisation d’ustensiles traditionnels comme le wok et les baguettes. Les repas familiaux, les banquets et les célébrations occupent également une place centrale dans le dossier présenté par Pékin. La cuisine chinoise repose sur une grande diversité régionale, avec des spécialités dont les ingrédients, les assaisonnements et les méthodes de préparation varient considérablement selon les provinces. Dans sa candidature, la Chine met particulièrement en avant une conception de l’alimentation fondée sur l’équilibre entre les saveurs, les saisons et les ressources naturelles. Cette tradition culinaire accorde notamment une importance particulière à l’harmonie entre cinq saveurs fondamentales : l’acide, le sucré, l’amer, le piquant et le salé.

L’inscription envisagée permettrait à la cuisine chinoise de rejoindre plusieurs traditions gastronomiques déjà reconnues par l’Unesco. Le repas gastronomique des Français, inscrit en 2010, figure notamment sur cette liste, tout comme la cuisine traditionnelle mexicaine, le washoku japonais ou encore l’art du pizzaiolo napolitain. La reconnaissance du patrimoine immatériel ne consiste cependant pas à établir un classement des meilleures cuisines du monde. Elle vise à identifier les pratiques culturelles vivantes, leurs savoir-faire et les mécanismes permettant leur transmission aux générations suivantes. La démarche chinoise met ainsi en valeur le rôle des familles, des cuisiniers, des artisans et des communautés locales dans la préservation des traditions alimentaires. Elle pourrait également renforcer la visibilité internationale d’un patrimoine gastronomique déjà très présent dans les restaurants et les habitudes alimentaires de nombreux pays.

Seize pays arabes réunis pour faire reconnaître les traditions de l’oud

La candidature consacrée à l’oud présente une dimension particulièrement symbolique, puisqu’elle est portée conjointement par seize pays arabes. Cet instrument à cordes pincées, reconnaissable à sa caisse arrondie et à son manche court, occupe une place importante dans les traditions musicales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Son histoire remonte à plusieurs siècles et son utilisation s’est progressivement diffusée dans de nombreux répertoires, de la musique savante arabe aux chants populaires, en passant par les compositions contemporaines. L’oud accompagne aussi bien les concerts que certaines cérémonies familiales, les mariages et les rassemblements culturels. Sa fabrication repose sur des techniques artisanales spécifiques, notamment dans le choix des essences de bois, l’assemblage de la caisse de résonance et le réglage des cordes. La candidature vise donc à préserver non seulement la pratique musicale, mais également les connaissances des artisans et des enseignants qui contribuent à sa transmission.

La session de Xiamen examinera également plusieurs autres traditions issues de différentes régions du monde. Des pays d’Asie centrale et du Caucase souhaitent notamment faire reconnaître leurs techniques de fabrication traditionnelle du feutre, tandis que l’Ukraine, la Pologne et la Lituanie présentent conjointement leurs traditions liées à la veillée de Noël. Plusieurs États africains espèrent obtenir une première inscription, parmi lesquels le Lesotho pour son chapeau traditionnel mokorotlo, le Soudan du Sud pour le rite funéraire yigga, l’Eswatini pour son festival du marula et la Tanzanie pour sa musique singeli. La Barbade défend également la reconnaissance du tennis sur route, une pratique sportive née dans un contexte d’exclusion sociale pendant la période coloniale. L’Unesco recense actuellement 849 éléments répartis entre ses différents dispositifs de reconnaissance et de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les décisions attendues début décembre permettront de déterminer quelles nouvelles pratiques rejoindront officiellement cette liste et bénéficieront d’une visibilité internationale accrue.