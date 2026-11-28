La crise institutionnelle du Mucem à Marseille se renforce avec le boycott par la région et le département de son conseil d'administration, en soutien à une contestation déjà menée par la ville. Les tensions autour de la présidence de Pierre-Olivier Costa, accusé de harcèlement, menacent l'avenir de l'institution culturelle.

La crise institutionnelle qui secoue le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille, prend une nouvelle ampleur. Ce vendredi 27 novembre, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône ont confirmé qu’ils ne participeraient pas au prochain conseil d’administration du musée, prévu le 4 décembre. Une décision qui rejoint celle de la ville de Marseille, déjà engagée dans un mouvement de contestation. Au cœur des tensions figure le retour à la présidence de Pierre-Olivier Costa, visé par des accusations de harcèlement moral et sexuel qu’il conteste fermement.

Depuis plusieurs mois, le Mucem traverse une période particulièrement difficile sur le plan social et institutionnel. Pierre-Olivier Costa, ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron nommé à la présidence du musée en novembre 2022, avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 1er juillet 2026. Cette décision était intervenue dans un contexte de signalements concernant les conditions de travail au sein de l’établissement. Le ministère de la Culture avait notamment saisi l’Inspection générale des affaires culturelles afin de mener une enquête administrative sur le climat social du musée. Parallèlement, une enquête pénale portant sur des accusations de harcèlement moral et sexuel avait été ouverte après un signalement effectué par le ministère. À l’issue de sa suspension de quatre mois, Pierre-Olivier Costa a repris ses fonctions début novembre, sans que cette décision permette d’apaiser les tensions internes.

Le retour du président a rapidement suscité de nouvelles réactions parmi les représentants du personnel et les partenaires institutionnels du musée. Dès le 9 novembre, la ville de Marseille avait annoncé suspendre sa participation au conseil d’administration dans l’attente de mesures permettant de rétablir un climat social plus serein. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône ont désormais adopté une position similaire. Les deux collectivités expliquent attendre des clarifications officielles du ministère de la Culture concernant les conditions du retour de Pierre-Olivier Costa et les suites données aux investigations administratives. La région évoque notamment l’absence de réponses satisfaisantes à ses sollicitations, tandis que le département souhaite disposer d’informations précises avant de reprendre sa participation aux instances de gouvernance.

Le ministère de la Culture sous pression face à la mobilisation du personnel

Cette contestation institutionnelle s’accompagne d’une mobilisation croissante des organisations syndicales. L’intersyndicale du Mucem, qui rassemble notamment la CGT, la FSU et Sud Culture, a déposé un préavis de grève à compter du 29 novembre. Les représentants du personnel réclament le départ de Pierre-Olivier Costa ainsi que la publication des conclusions de l’enquête menée par l’Inspection générale des affaires culturelles. Selon les syndicats, les personnels attendent également des garanties concernant leur protection et leurs conditions de travail. Une enquête de l’inspection du travail doit par ailleurs débuter le 1er décembre. De son côté, Pierre-Olivier Costa rejette les accusations portées contre lui et affirme être innocent. Les investigations en cours devront permettre d’établir les faits et les éventuelles responsabilités, dans le respect des droits de toutes les personnes concernées.

Au-delà du conflit entourant sa présidence, cette crise menace de fragiliser durablement le fonctionnement de l’une des institutions culturelles les plus emblématiques de Marseille. Inauguré en 2013 à l’occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, le Mucem accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs et occupe une place importante dans le rayonnement culturel et touristique de la ville. Son fonctionnement repose notamment sur la coopération entre l’État, les collectivités territoriales et les équipes du musée. Le retrait temporaire des représentants de trois collectivités du prochain conseil d’administration constitue donc un signal politique particulièrement fort. Sans signifier nécessairement l’arrêt immédiat des activités ou des financements, cette situation complique les relations entre les partenaires publics. Le ministère de la Culture se retrouve désormais au centre des attentes, alors que les syndicats réclament des décisions rapides pour sortir d’une crise qui pourrait affecter l’organisation des prochaines expositions et la stabilité de l’établissement.