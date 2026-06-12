Michael dépasse La Môme et devient le biopic le plus vu de France avec 5,25 millions d’entrées

Le roi de la pop est désormais le roi des biopics en France. Depuis sa sortie en salles le 22 avril, le film d’Antoine Fuqua consacré à Michael Jackson a franchi la barre des 5 250 835 entrées, selon les chiffres du box-office publiés ce mercredi 10 juin, détrônant La Môme d’Olivier Dahan — sorti en 2007 et qui avait attiré 5 242 769 spectateurs, permettant à Marion Cotillard de décrocher l’Oscar de la meilleure actrice. Michael s’impose ainsi comme le biopic le plus vu au cinéma en France, avec une nuance de taille signalée par Première : si l’on considère Lawrence d’Arabie comme un biopic à part entière, le film de David Lean, sorti en France en 1963 avec 5,7 millions d’entrées, conserverait le record absolu.

900 millions de dollars dans le monde, Bohemian Rhapsody dans le viseur

La performance est tout aussi remarquable à l’international. Michael a franchi la barre des 900 millions de dollars de recettes mondiales, selon le média spécialisé Deadline, et lorgne sérieusement sur la couronne de Bohemian Rhapsody — le film consacré à Freddie Mercury et Queen, actuellement biopic musical le plus rentable de l’histoire avec 911 millions de dollars. En France, le film avait ouvert avec près d’1,4 million de spectateurs lors de sa première semaine, signant le deuxième meilleur démarrage de 2026. Malgré six semaines en tête du classement national, il ne cède que 7% de fréquentation hebdomadaire, signe d’une exploitation encore solide. S’il parvient à se maintenir jusqu’à la Fête du cinéma, prévue du 28 juin au 1er juillet, Michael pourrait même finir par dépasser Lawrence d’Arabie et s’emparer sans réserve du record absolu.