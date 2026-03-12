L’UNESCO a exprimé mercredi sa vive inquiétude concernant les dégâts causés à plusieurs sites du patrimoine mondial en Iran depuis le début du conflit impliquant les États-Unis et Israël.

Parmi les monuments touchés figure le Golestan Palace à Tehran, un site historique souvent comparé au château de Versailles. Selon l’organisation, ce palais témoigne de la grandeur de la civilisation iranienne au XIXᵉ siècle et a été endommagé lors des frappes aériennes.

D’autres monuments historiques situés à Isfahan, notamment une mosquée et un palais, auraient également subi des dommages au cours des bombardements.

D’après l’UNESCO, quatre des 29 sites iraniens inscrits au patrimoine mondial ont été touchés depuis le début de la guerre. L’organisation appelle toutes les parties impliquées à respecter leurs obligations internationales et à protéger les biens culturels.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, a déclaré que l’institution était « profondément préoccupée » par les conséquences des hostilités sur les monuments historiques de la région.

L’organisation s’inquiète également pour d’autres sites culturels situés au Israel, au Lebanon et dans l’ensemble du Moyen-Orient, alors que l’escalade militaire fait craindre de nouvelles destructions du patrimoine historique.