Shakira remplacée par un sosie au Mondial 2026 ? La rumeur qui agite les réseaux sociaux

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, organisée jeudi à Mexico, a offert un show très attendu, porté notamment par Shakira et Damini Ebunoluwa Ogulu, plus connu sous le nom de Burna Boy. Les deux artistes ont interprété Dai Dai, titre officiel du tournoi, dans une soirée également marquée par la présence de José Álvaro Osorio Balvin, alias J Balvin, Belinda Peregrín Schüll, Ana Lila Downs Sánchez et plusieurs autres artistes annoncés par la FIFA. Mais quelques minutes après la prestation de Shakira, une polémique a pris le dessus sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont affirmé que la chanteuse colombienne n’aurait peut-être pas été réellement présente sur scène. Selon eux, la femme apparue à l’écran ne ressemblait pas totalement à la star.

Un visage jugé “différent” par certains internautes

Le premier élément qui a alimenté la rumeur concerne l’apparence de Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Des internautes ont estimé que ses traits semblaient inhabituels, en évoquant notamment le nez, la bouche, les joues ou encore l’expression générale du visage. La mise en scène télévisée a également été pointée du doigt. Plusieurs spectateurs ont remarqué que Shakira n’apparaissait pas toujours en gros plan net et prolongé. Les séquences étaient parfois courtes, éloignées ou filmées dans un mouvement rapide.

Une chorégraphie jugée moins “shakirienne”

Autre argument avancé par certains fans : la gestuelle. Des commentaires ont estimé que la façon de bouger de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, notamment au niveau des hanches et de l’énergie scénique, ne correspondait pas totalement à ses prestations les plus célèbres.

Le soupçon de playback relance les spéculations

Comme souvent lors des grands événements sportifs, la question du playback est revenue dans les discussions. Certains internautes ont évoqué une voix préenregistrée ou une prestation partiellement synchronisée, pratique régulièrement utilisée dans des cérémonies internationales pour éviter les problèmes techniques en direct.

À ce stade, aucun élément matériel solide ne permet d’affirmer qu’une doublure ou une sosie aurait remplacé Shakira lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, même si sur certains plans, la chanteuse apparaît méconnaissable, d’où les doutes de certains…