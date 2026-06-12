Mondial : le Canada fait son entrée ce soir face à la Bosnie, tombeuse de l’Italie. Les États-Unis enchaînent dans la nuit

La Coupe du monde 2026 poursuit son lancement avec une journée très attendue pour deux pays hôtes. Le Canada dispute ce vendredi son premier match dans la compétition, face à la Bosnie-Herzégovine, avant l’entrée en lice des États-Unis contre le Paraguay dans la nuit. Le premier grand rendez-vous concerne le Canada. Portée par tout un pays, la sélection canadienne débute son Mondial à domicile face à une Bosnie-Herzégovine qui arrive avec un statut particulier : celui d’équipe tombeuse de l’Italie sur la route de la qualification.

Le Canada face à son peuple

Pour le Canada, cette rencontre a une portée particulière. Pays coorganisateur du tournoi avec les États-Unis et le Mexique, il lance sa Coupe du monde devant son public, avec l’ambition de marquer les esprits dès son entrée dans la compétition. Le match Canada – Bosnie-Herzégovine est programmé ce soir, avec une prise d’antenne à 20h50 sur M6 et M6+. Le coup d’envoi est attendu à 21h. Cette affiche du groupe B doit donner le ton du parcours canadien dans une compétition où la pression populaire sera forte dès les premières minutes. En face, la Bosnie-Herzégovine a gagné sa place au Mondial en éliminant l’Italie, un résultat qui a marqué les qualifications et renforcé son image d’équipe capable de renverser les pronostics. Face au Canada, elle tentera de refroidir l’ambiance et de réussir son entrée dans le tournoi.

Les États-Unis attendus dans la nuit

La journée se prolongera avec l’autre grand rendez-vous des pays hôtes : États-Unis – Paraguay. La rencontre est programmée à 03h00 du matin, heure française, en direct sur beIN Sports. Pour les Américains, ce premier match est également un moment important. Devant leur public, les États-Unis veulent réussir leur départ dans une Coupe du monde organisée en grande partie sur leur sol. L’objectif est clair : lancer leur tournoi sans faux pas et répondre immédiatement à l’attente autour de leur sélection. Le Paraguay, lui, arrive avec l’intention de contrarier le scénario attendu. Solide, habitué aux combats serrés et aux matchs tendus, il représente un premier obstacle sérieux pour les États-Unis.Après l’ouverture du tournoi, cette nouvelle journée place donc les pays hôtes au centre de l’attention. Le Canada ouvre le bal face à la Bosnie-Herzégovine, avant que les États-Unis ne prennent le relais dans la nuit contre le Paraguay. Deux affiches, deux ambiances, et déjà une forte pression sur les nations organisatrices.