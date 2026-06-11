Coupe du monde: pour la première fois, trois cérémonies d’ouverture. Découvrez le programme et les stars présentes

Trois pays, trois stades, trois shows. La Coupe du monde 2026 s’ouvre ce jeudi avec une nouveauté : pour la première fois dans l’histoire du tournoi, trois cérémonies d’ouverture seront organisées pour une même édition. Une décision logique pour un Mondial inédit, coorganisé par le Mexique, le Canada et les États-Unis. Avant les premiers matchs des trois nations hôtes, chaque pays aura droit à son moment de fête, avec une scène installée dans son propre stade et une programmation musicale pensée pour refléter son identité. De Mexico à Toronto, puis Los Angeles, le lancement de la compétition s’annonce comme un véritable marathon de spectacles.

Un Mondial inédit, une ouverture en trois temps

La Coupe du monde 2026 marque déjà une rupture dans l’histoire du football. Elle est la première à réunir 48 équipes et à être organisée conjointement par trois pays. Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet, avec 104 rencontres au programme. Pour accompagner ce format XXL, l’ouverture ne se limitera pas à un seul stade. Le coup d’envoi symbolique sera donné au Mexique, avant que le Canada puis les États-Unis ne célèbrent à leur tour leur entrée dans la compétition.

Mexique : le premier grand show avant Mexique-Afrique du Sud

La première cérémonie d’ouverture aura lieu ce jeudi 11 juin au stade Azteca de Mexico, avant le match inaugural entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Le spectacle débutera aux alentours de 19h30, heure française, avant un coup d’envoi prévu à 21h. La programmation mêlera stars internationales et figures de la scène latino-américaine. Shakira, Tyla, J Balvin, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules et Maná font partie des artistes attendus pour lancer officiellement ce Mondial. En France, cette première cérémonie sera diffusée sur M6 et beIN SPORTS.

Canada : Vegedream attendu à Toronto

La deuxième cérémonie se déroulera le vendredi 12 juin à Toronto, au BMO Field, avant l’entrée en lice du Canada face à la Bosnie-Herzégovine. Là encore, le show est prévu aux alentours de 19h30, heure française, avant un match programmé à 21h. Le Canada misera sur une affiche musicale très large, entre pop, rap et sonorités internationales. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna et Sanjoy seront au programme. Le public français suivra aussi de près la présence de Vegedream. L’artiste, devenu incontournable dans l’imaginaire footballistique français avec « Ramenez la coupe à la maison » après le sacre des Bleus en 2018, participera à cette cérémonie canadienne. La diffusion française est prévue sur M6 et beIN SPORTS.

États-Unis : Katy Perry, Anitta et Future pour une cérémonie nocturne

La troisième cérémonie aura lieu aux États-Unis, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin pour le public français. Elle se tiendra au stade de Los Angeles, avant le match États-Unis-Paraguay. En raison du décalage horaire, il faudra veiller tard : la cérémonie sera diffusée vers 2h du matin en France, avant un coup d’envoi prévu à 3h. Le plateau artistique s’annonce particulièrement spectaculaire. Katy Perry sera l’une des grandes têtes d’affiche, entourée notamment de Future, Anitta, Lisa, Rema et Tyla. Un casting taillé pour un show à l’américaine, dans l’un des plus grands stades de la compétition. En France, cette troisième cérémonie sera à suivre uniquement sur beIN SPORTS.