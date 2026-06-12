— 12 juin 1998 : il y a 28 ans, Didier Deschamps disputait son premier match de Coupe du monde avec les Bleus

Il y a 28 ans jour pour jour, le 12 juin 1998, Didier Deschamps disputait le premier match de sa carrière en Coupe du Monde sous le maillot de l’équipe de France. Au Stade Vélodrome de Marseille, face à l’Afrique du Sud, le capitaine des Bleus découvrait la plus grande scène du football international et lançait, brassard au bras, l’aventure qui allait changer pour toujours l’histoire du football français. La France s’était imposée 3-0 dans ce premier match du groupe C. Pour Deschamps, cette rencontre a marqué le début d’un tournoi historique. Un mois plus tard, il soulèvera la Coupe du Monde au Stade de France après la victoire des Bleus contre le Brésil en finale.

Une première sous pression à Marseille

L’équipe de France aborde cette Coupe du Monde avec une forte attente populaire. Le tournoi se joue en France, et les Bleus restent sur deux absences consécutives en phase finale mondiale, en 1990 et 1994. Face à l’Afrique du Sud, Aimé Jacquet confie le brassard à Didier Deschamps. Le joueur de la Juventus occupe son rôle habituel au milieu de terrain. Il encadre l’équipe, organise le jeu et participe à l’équilibre d’un collectif construit autour d’une défense solide et d’un milieu dense. Ce premier match est important pour lancer la compétition. La France doit gagner pour éviter une entrée compliquée dans son groupe. Les Bleus prennent l’avantage à la 35e minute grâce à Christophe Dugarry, entré en jeu après la blessure de Stéphane Guivarc’h.

Une victoire nette pour lancer France 98

Après l’ouverture du score, l’équipe de France garde le contrôle du match. En seconde période, les Bleus creusent l’écart. Pierre Issa dévie le ballon dans son propre but à la 78e minute. Thierry Henry marque ensuite le troisième but à la 90e minute. Le score de 3-0 permet à la France de commencer son Mondial dans de bonnes conditions. Les Bleus prennent trois points, marquent trois buts et n’en encaissent aucun. Cette victoire lance une série qui les mènera jusqu’au titre mondial. Didier Deschamps dispute l’intégralité de la rencontre. Pour sa première apparition en Coupe du Monde, il tient son rôle de capitaine dans une équipe qui va progressivement monter en puissance tout au long du tournoi.

Deschamps, un rôle central dans le groupe d’Aimé Jacquet

Didier Deschamps est déjà l’un des cadres de l’équipe de France en 1998. À 29 ans, il possède une solide expérience internationale et évolue au plus haut niveau européen. Son rôle dans le groupe dépasse son poste sur le terrain. Aimé Jacquet s’appuie sur lui pour guider une équipe composée de joueurs expérimentés et de talents plus jeunes. Autour de lui, les Bleus comptent notamment Fabien Barthez, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram, Bixente Lizarazu, Emmanuel Petit, Zinédine Zidane, Youri Djorkaeff et Thierry Henry. Face à l’Afrique du Sud, Deschamps commence une Coupe du Monde qui va renforcer son statut dans l’histoire de l’équipe de France. Il restera titulaire et capitaine jusqu’au sacre final du 12 juillet 1998.

Le premier chapitre d’une histoire prolifique avec les Bleus

Capitaine champion du monde en 1998, Deschamps deviendra ensuite sélectionneur de l’équipe de France. En 2018, il remportera une nouvelle Coupe du Monde, cette fois depuis le banc, en guidant les Bleus vers un deuxième titre mondial. Peu de figures du football ont remporté la Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Didier Deschamps fait partie de ce cercle très restreint ; 28 ans plus tard, ce 12 juin 1998 reste une date importante dans le parcours de Didier Deschamps et dans l’histoire de l’équipe de France…