Comment savoir si quelqu’un vous suit via un iPhone ?

Les iPhones disposent d’une fonctionnalité qui peut être à la fois pratique et risquée : « Partager ma position ». Lorsqu’elle est activée, elle permet à une personne de confiance, comme un proche ou un parent, de suivre votre localisation en temps réel via l’application Find My. Cependant, il est possible qu’une personne de votre entourage active cette option à votre insu pour suivre tous vos déplacements.

Vérifier si quelqu’un suit votre position

Il est facile de savoir si quelqu’un suit votre position. Pour cela, accédez aux Réglages, puis sélectionnez Confidentialité et sécurité, ensuite Services de localisation, et enfin Partager ma position. Vous verrez alors la liste des personnes ayant accès à votre localisation. Si une personne indésirable apparaît dans cette liste, vous pouvez simplement la supprimer. Cependant, sachez que cette personne recevra une notification après avoir été retirée.

Détecter la présence d’appareils de suivi inconnus

Si vous craignez d’être suivi, voici deux actions supplémentaires à connaître :

Rechercher des dispositifs de suivi inconnus

Certains dispositifs de géolocalisation, comme les AirTags d’Apple, peuvent être dissimulés dans vos affaires ou vos vêtements afin de suivre vos déplacements sans votre consentement. Heureusement, votre iPhone peut détecter ces AirTags inconnus et vous alerter.

Si vous recevez une alerte, ouvrez l’application Find My pour afficher une carte indiquant l’emplacement de l’AirTag qui vous suit. La carte affichera également des lignes pointillées représentant votre itinéraire, ce qui peut vous aider à identifier la personne ayant placé l’appareil. Vous pouvez également appuyer sur « Faire sonner » pour localiser l’AirTag grâce à un signal sonore.

Si vous souhaitez en savoir plus sur un AirTag suspect, placez le haut de votre iPhone contre le côté blanc de l’appareil. Une page web s’ouvrira avec des informations sur l’AirTag, ce qui peut vous aider à identifier son propriétaire. Pour le désactiver immédiatement, retirez simplement sa batterie en enlevant le capot arrière.

Vérifier les connexions à votre compte Apple

Une autre méthode de suivi consiste à accéder à votre compte Apple. Si quelqu’un s’est connecté à votre compte sans votre autorisation, il pourrait suivre tous vos déplacements.

Pour vérifier cela, allez dans Réglages, appuyez sur votre nom en haut de l’écran, puis descendez jusqu’à la liste des appareils connectés à votre compte Apple. En sélectionnant un appareil, vous pourrez voir des informations telles que son numéro de téléphone et son numéro de série.

Si un appareil inconnu apparaît dans la liste, il est possible qu’une autre personne ait accès à votre compte. Dans ce cas, supprimez immédiatement l’appareil suspect et changez votre mot de passe pour protéger vos informations.