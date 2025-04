CLASH – Le PSG dézingue Kylian Mbappé, qui réclame 55 millions d’euros, évoquant « un récit fantasque relevant d’un univers parallèle »

Alors que les avocats de Kylian Mbappé ont annoncé ce jeudi avoir fait saisir 55 millions d’euros à titre conservatoire, dans le conflit qui oppose le joueur avec le PSG, le club de la capitale a réagi, s’étonnant que son ancienne star ne l’attaque pas aux Prud’hommes, « seul tribunal compétent. »

Voici donc la position du PSG dans son conflit l’opposant à Kylian Mbappé :

« Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le Conseil des Prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien Club.

Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris.

Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters.

Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian MBappé ne font que retarder la résolution du litige par le Conseil des Prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses vœux depuis plus d’un an.

Le Club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation. Dans l’intervalle, nous restons pleinement concentrés sur la réussite sportive et culturelle de notre grand club.«

Plus de 55 millions d’euros en jeu

Pour rappel, l’attaquant français réclame 55,4 millions d’euros à son ancien club, une somme correspondant à des salaires impayés, une prime à la signature et des primes d’éthique.

Le PSG refuse de payer ce montant, affirmant que Kylian Mbappé avait accepté de renoncer à ces sommes dans le cadre d’un accord verbal conclu avec Nasser Al-Khelaïfi en août 2023, en échange de son retour dans le groupe après avoir été écarté durant l’été.

Du côté du clan Mbappé, l’avocate du joueur, Delphine Verheyden, a affirmé que Kylian Mbbapé n’avait pas conclu d’accord avec le PSG en 2023, alors qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat dans la capitale.

Problème : dans une vidéo datant du 3 janvier 2024, Kylian Mbappé avouait bel et bien avoir « passé un accord avec le président (du PSG) cet été ». Le joueur a donc visiblement menti, raison qui pourrait expliquer pourquoi ses avocats ne veulent peut-être pas aller devant le Conseil des Prud’hommes…