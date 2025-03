Après l’extrait vidéo choc de la réunion des présidents de clubs professionnels pour attribuer les droits TV le 14 juillet 2024, voilà le documentaire complet.

La date de diffusion du « Complément d’enquête » consacré au président du Paris-Saint Germain et de beIN média, Nasser Al-Khelaïfi, est enfin connue. France 2 annonce ce mardi que l’émission va s’intituler « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG ». Elle sera diffusée le jeudi 27 mars, à 23 heures. De quoi susciter l’intérêt des fans de football.

Comme s’en faisait l’écho Entrevue, « Complément d’enquête » a déjà fait fuiter un extrait marquant la semaine dernière. Une triste scène où l’on voit les présidents de clubs professionnels en pleine réunion des droits TV s’invectiver comme jamais.

Le clan Caillot (Reims)/Al-Khelaïfi (PSG)/LFP contre le clan Textor (OL)/Oughourlian (Lens). Le clan de ceux qui dirigent et ont manifestement envoyé le football français dans le mur, en forçant la main pour laisser DAZN obtenir 8 matchs sur 9 et proposer un abonnement au tarif délirant. Contre le clan de ceux qui voulaient au contraire déployer une chaîne LFP, appuyée des diffuseurs comme Canal+. Rien ne dit que cela aurait sauvé les clubs en difficultés financières. La bataille médiatique fait rage. Et ce sont les fans de football qui sont les premiers pénalisés.

France 2 a débuté cette enquête en juin dernier et s’intéresse visiblement plus au président du PSG qu’aux soucis du football français. Mais l’analyse des réseaux et des méthodes de Nasser Al-Khelaïfi devrait faire énormément réagir. D’autant que le Qatar a récemment volontairement laissé diffuser l’information d’un possible désengagement de la France, et non du PSG. Une façon de mettre la pression sur l’Etat français, coupable de ne pas offrir assez ?

« Côté pile, il est celui qui a fait du club parisien une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d’euros et du Parc des Princes, le rendez-vous incontournable des politiques et des artistes. Côté face, il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts. Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies par ceux qui osent s’opposer aux intérêts du club« , écrit France 2 dans son communiqué.