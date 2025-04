Une amie de Maradona témoigne: « Diego était isolé de son entourage les derniers mois avant sa mort »

L’amie de l’icône du football argentin Diego Armando Maradona et mère de l’un de ses enfants, Veronica Ojeda, a déclaré mardi lors du procès de l’équipe médicale du célèbre footballeur, décédé en 2020, qu’il semblait « être isolé » de son entourage dans les derniers mois de sa vie.

Ojeda, qui a entretenu une relation avec Maradona entre 2005 et 2014 avant de se séparer, puis de se remettre ensemble en 2017, a confirmé lors de la neuvième journée des audiences devant le tribunal de San Isidro (au nord de Buenos Aires) sur les circonstances de la mort du champion du monde de 1986 au Mexique : « Je savais qu’ils (les personnes autour de lui) le retenaient. Il avait peur de tout. Quand je partais, il me disait : prends-moi avec toi. »

Ojeda, âgée de 46 ans, a eu un fils avec Maradona, Diego Fernando (12 ans). Bien qu’ils aient perdu contact après 2019, elle a continué de visiter Maradona avec son fils.

Lors de son témoignage, Ojeda a désigné deux anciens assistants de Maradona, Maximiliano Pomargo et Vanessa Morla (la sœur de l’avocat de l’ex-footballeur), ainsi que son ancien garde du corps Julio Coria, arrêté lors du procès il y a deux semaines pour parjure.

Elle a évoqué la période précédant l’opération à laquelle Maradona, ancien joueur de Naples, avait dû se soumettre avant sa mort. À ce moment-là, il se trouvait à La Plata (au sud de la capitale). Ojeda a expliqué qu’en emmenant Diego Fernando voir son père, « ils n’aimaient pas ma présence ni la sienne. »

Lors de son témoignage, entrecoupé de nombreuses crises de larmes, elle a également adressé des mots très durs à l’encontre du personnel médical de sa résidence privée à Tigre (au nord de la capitale), où Maradona se remettait d’une intervention chirurgicale pour traiter un hématome cérébral. Il est décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque respiratoire.

Elle a décrit ce qu’elle avait vu lors de sa dernière visite, deux jours avant sa mort : « Là où Diego était, il y avait une odeur d’urine et de selles. Ce jour-là, je lui ai demandé de se doucher et de se raser… Diego sentait mauvais, il n’était pas en bonne forme. »

Devant le tribunal, les accusés sont notamment le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agostina Cosachov, le psychothérapeute Carlos Díaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur des infirmiers Mariano Perroni, le médecin Pedro Pablo de España et l’infirmier Ricardo Almirón.

Les accusés risquent des peines de prison allant de 8 à 25 ans dans un procès qui a commencé le 11 mars et qui devrait se poursuivre jusqu’en juillet, avec deux audiences par semaine.

Ojeda a particulièrement mis en cause deux des accusés, le neurochirurgien Luque et la psychiatre Cosachov, qui, selon elle, « ont affirmé qu’il était préférable pour Diego de se rétablir à domicile, et que tout serait pareil qu’à l’hôpital. »

Elle a crié : « Ils nous ont tous menti, à toute la famille. »