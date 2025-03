90 000 personnes à Wembley pour voir jouer les YouTube All Stars, la célébration WWE de Logan Paul !

Ajoutez « footballeur » au parcours rocambolesque de Logan Paul.

Le YouTubeur, devenu influenceur, boxeur et ensuite superstar du catch à la WWE, a encore franchi un palier ce week-end !

Samedi après-midi, Logan Paul a volé la vedette aux autres YouTube All Stars sélectionnés pour ce très particulier match de football de célébrités.

Après le but de son coéquipier Joe Weller, le moment tant attendu de la célébration a rapidement fait le tour du monde.

En terme de célébration, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises… Logan Paul a poussé le bouchon un peu plus loin.

De footballeur à catcheur, il n’y a qu’un pas. Ou plutôt qu’un suplex ! Petit coup de pied made in WWE sur Joe Weller sur le terrain de Wembley ! Il l’attrape, le soulève et le fait retomber au sol sur le dos ! C’est le tombé… Collectif… Et celui de tout le stade… 1, 2, 3 ! La foule est en délire.

D’autres influenceurs et créateurs de contenus aux millions d’abonnés tels que MrBeast ou IShowSpeed ont participé à ce match spécial face au groupe britannique « The Sidemen ». Une rencontre caritative justement pour l’association Sidemen qui a permis de récolter plus de 4,7 millions d’euros.

Pour l’anecdote, les YouTube All-Stars ont remporté le match aux tirs au but, 5-4.

Sur ses réseaux sociaux, Logan Paul a parlé du premier « suplex » de l’histoire du stade de Wembley !