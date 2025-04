52 milliardaires en France : un club toujours aussi fermé

La France compte, en 2025, 52 milliardaires, soit un de moins que l’année précédente, selon le classement annuel publié par Forbes France. Si le nombre reste relativement stable, le paysage évolue : certains noms disparaissent, de nouveaux font leur apparition, et les fortunes fluctuent fortement. Au sommet de cette hiérarchie, Bernard Arnault (et sa famille) demeure l’homme le plus riche du pays avec 164 milliards d’euros, malgré une chute notable par rapport à 2024 (où sa fortune était estimée à 215 milliards). Le patron de LVMH perd également sa place d’homme le plus riche du monde, désormais occupée par Elon Musk. Le PDG de Tesla et SpaceX détient une fortune estimée à 342 milliards de dollars, ayant gagné plus de 100 milliards en un an.

La hiérarchie française reste dominée par le luxe

Derrière Bernard Arnault, on retrouve sans surprise Françoise Bettencourt Meyers (et sa famille), héritière de L’Oréal, avec une fortune évaluée à 75,4 milliards d’euros. Les frères Alain et Gérard Wertheimer, copropriétaires de Chanel, occupent ex aequo la troisième place, avec 33,2 milliards d’euros chacun. Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, arrive en cinquième position avec 22,6 milliards. François Pinault, fondateur de Kering, chute d’une place. Le groupe a souffert d’une baisse significative des ventes, notamment chez Gucci, entraînant une forte diminution des bénéfices. Résultat : la fortune de Pinault est estimée à 20 milliards d’euros, contre 29,2 milliards l’an dernier.

Peu de nouveaux venus, quelques départs notables

Le classement reste largement stable : neuf femmes figurent à nouveau dans le palmarès. Mais quelques mouvements sont à noter. Nicolas Puech, héritier Hermès, sort du classement après une affaire financière opaque ayant conduit à la perte de l’essentiel de sa fortune. La famille Peugeot, les fils d’Yves Rocher et les héritiers Dassault, entrés dans le classement 2024, n’y figurent plus cette année. Deux nouveaux noms font leur entrée : Stéphane Courbit, producteur audiovisuel et fondateur de Banijay Group, arrive à la 42e place avec 1,8 milliard d’euros, et Éric Hémar, dirigeant du groupe de logistique ID Logistics, entre à la 46e place avec une fortune de 1,4 milliard.

Au niveau mondial, Forbes recense 3 028 milliardaires en 2025, contre 2 781 l’année précédente. Ils sont non seulement plus nombreux, mais aussi plus riches que jamais, reflétant un accroissement spectaculaire des grandes fortunes à l’échelle planétaire. La France, malgré un léger recul, reste solidement installée dans le paysage mondial des grandes fortunes.