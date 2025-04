Une fiction scientifique qui devient réalité.. Des robots miniatures pour délivrer des médicaments dans le corps humain

Alors que l’idée de petits robots capables de ramper à travers les décombres ou à l’intérieur du corps humain pour administrer des médicaments semble tout droit sortie de la science-fiction, la réalité rattrape aujourd’hui cette vision.

Des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie dirigent une équipe internationale travaillant au développement de robots souples innovants, conçus pour être flexibles et capables d’interagir avec divers environnements, que ce soit à l’intérieur du corps humain ou dans des zones sinistrées, selon le site SciTechDaily.

Des robots souples entre fiction et réalité

Contrairement aux robots traditionnels rigides, les robots souples sont fabriqués à partir de matériaux flexibles imitant les mouvements des êtres vivants, leur permettant ainsi de s’adapter à des espaces étroits et complexes. Ces robots possèdent un potentiel immense, que ce soit pour les opérations de recherche et de sauvetage dans des bâtiments effondrés ou pour la livraison ciblée de médicaments à l’intérieur du corps humain.

Des défis technologiques majeurs

Malgré leur potentiel considérable, l’intégration de capteurs et de composants électroniques dans ces structures souples a longtemps constitué un défi de taille.

D’après le professeur Huanyu Larry Cheng, l’un des principaux chercheurs du projet, l’un des plus grands défis reste de rendre ces robots plus intelligents et capables d’interagir de manière autonome avec leur environnement, sans nécessiter une intervention humaine constante.

L’intégration de l’électronique flexible

La clé de l’amélioration de ces robots réside dans l’intégration de composants électroniques flexibles, ce qui renforce leur capacité à fonctionner dans des environnements complexes tout en conservant leur souplesse. Les avancées ne se limitent pas à une meilleure mobilité, mais incluent également la réduction des interférences électromagnétiques susceptibles de perturber le fonctionnement des composants électroniques embarqués.

Des applications concrètes en sauvetage et en médecine

Les robots souples ne se limitent pas aux usages militaires ou industriels ; ils pourraient aussi jouer un rôle crucial en médecine.

Dans les opérations de sauvetage, ils peuvent se faufiler à travers les décombres pour localiser les victimes piégées. En médecine, ils pourraient réagir à des changements de pH ou de pression à l’intérieur du corps, permettant ainsi une administration précise des médicaments ou la collecte d’échantillons.

Prochaine étape : des robots en forme de pilule

L’une des applications prometteuses en cours de développement est celle de micro-robots en forme de pilules que l’on pourrait avaler et qui voyageraient à travers le système digestif pour détecter des maladies ou administrer des traitements directement dans les zones affectées. Cette technologie pourrait révolutionner le diagnostic et le traitement, en réduisant le recours aux interventions chirurgicales traditionnelles.

L’avenir des traitements vasculaires

Avec les progrès de cette technologie, les chercheurs envisagent également des applications dans les traitements vasculaires, où des robots pourraient être injectés dans le système sanguin pour traiter des maladies cardiovasculaires ou délivrer des médicaments directement aux zones endommagées. Ces innovations pourraient ouvrir la voie à de nouvelles approches médicales non invasives.

Bien qu’ils ne portent pas encore de nom officiel, ces robots souples représentent une véritable avancée dans le domaine de la technologie médicale et du sauvetage. Au fur et à mesure que la recherche progresse, cette technologie pourrait transformer la médecine moderne, en proposant des solutions non chirurgicales à des problèmes autrefois jugés insolubles.