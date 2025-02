Il est évident que la soirée d’hier a été mémorable pour le président américain Donald Trump. Pour la première fois depuis son retour à la Maison Blanche, Trump s’est rendu dans l’endroit qu’il chérit le plus après la résidence présidentielle, son club privé « Mar-a-Lago » en Floride, où il a tenu une conférence de presse. Cet événement n’a pas été un simple moment de détente, mais plutôt une occasion de partager des messages de paix et de stabilité à la fois dans la région et à l’échelle mondiale.

La soirée a aussi eu une touche Franco – Libanaise particulière, grâce à la performance du musicien et compositeur Omar Harfouch, qui a interprété sa nouvelle composition « Abraham Peace ». Tandis que Trump, dans son discours, esquissait un plan pour la paix au Moyen-Orient et en Ukraine, Harfouch s’est distingué comme un ambassadeur de la paix et une figure centrale de cet événement, notamment pour son rôle dans la propagation du message de paix qu’il a lancé en 2024, couronné par une distinction du pape François pour ses efforts.

Ses talents au piano ont envoûté tous les invités présents. Parmi les plus impressionnés par le jeu de Harfouch, on retrouvait Marla Maples, l’ex-femme de Trump et mère de Tiffany Trump, qui a partagé sur « Instagram » des extraits de sa performance, soulignant que la composition « Abraham Peace » incarnait le message de la paix à travers la musique.

À noter également que Harfouch était accompagné par Fawaz Al-Farouki, conseiller du ministre saoudien de la Culture, Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud.