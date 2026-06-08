Surprise à «Quotidien» : Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette quittent l’émission

À l’approche de la fin de saison, Quotidien perd deux de ses figures féminines les plus identifiées. Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette ne feront pas leur retour en septembre prochain dans le talk-show présenté par Yann Barthès sur TMC. L’information a été révélée par Le Parisien.

Toutes deux étaient présentes dans l’émission depuis 2020. Leur départ marque un changement important pour le programme quotidien de la chaîne du groupe TF1, où elles occupaient chacune une place installée depuis plusieurs saisons.

Ambre Chalumeau tourne la page après six ans

Ambre Chalumeau, chargée de l’actualité culturelle dans Quotidien, a choisi de quitter l’émission. La journaliste décrit un départ apaisé avec Yann Barthès et Laurent Bon, les producteurs du programme. Elle affirme que la production souhaitait la voir poursuivre sa chronique, mais qu’elle a préféré mettre fin à cette collaboration pour explorer d’autres projets. « Tenir cette chronique quotidienne pendant six ans était une aventure passionnante. J’ai choisi de partir de Quotidien. Les producteurs étaient contents de mon travail et auraient voulu que je poursuive l’exercice », explique-t-elle, en évoquant « la curiosité de faire autre chose ».

« Je ne suis débauchée par personne »

Ambre Chalumeau insiste sur le caractère personnel de sa décision. Elle écarte l’hypothèse d’un départ lié à une proposition extérieure. « Je ne suis débauchée par personne. C’est un choix très personnel vis-à-vis duquel la production a été extrêmement compréhensive », précise-t-elle. Son départ met fin à une présence régulière dans l’émission, où elle s’était imposée comme l’un des visages de la séquence culturelle.

Maïa Mazaurette quitte aussi le plateau

Maïa Mazaurette ne reviendra pas non plus la saison prochaine. Dans Quotidien, elle intervenait notamment sur les sujets liés à la sexualité, avec un ton pédagogique et direct. Au fil de ses six saisons dans l’émission, elle a également porté plusieurs documentaires diffusés en prime time sur TMC, comme Ambre Chalumeau.