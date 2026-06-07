PSG : le documentaire “Back 2 Back, Paris dans la légende” diffusé ce dimanche à 21h sur Canal+

Canal+ diffusera ce dimanche à 21h00 le documentaire Back 2 Back, Paris dans la légende, consacré au deuxième sacre du Paris Saint-Germain. Le film revient sur une soirée présentée comme historique pour le club parisien, avec un récit construit autour de plusieurs lieux liés à cette nuit de titre.

De la Puskás Arena au Parc des Princes

Le documentaire emmène les téléspectateurs de la Puskás Arena au Parc des Princes, en passant par la Géorgie, le Portugal et le Brésil. Canal+ annonce un dispositif destiné à faire revivre la soirée sous plusieurs angles : le stade, Paris, les proches, les supporters et les pays liés aux acteurs du sacre.

Une soirée racontée de l’intérieur

Les caméras de Canal+ proposent une immersion dans les coulisses de ce deuxième titre. Le film doit montrer les images de la célébration, les réactions à chaud et les scènes vécues loin de la pelouse. L’objectif est de raconter la soirée complète, depuis les lieux de rassemblement jusqu’aux moments de joie qui ont suivi ce sacre historique.