Sylvain Bes, le photographe qui met en scène l’imaginaire sous-marin

Avec son regard unique et sa maîtrise de la photographie sous-marine, Sylvain Bes s’est imposé comme un artiste du monde subaquatique. Son travail, qui mêle poésie et surréalisme, vient d’être récompensé au Salon international de la plongée sous-marine de Paris, où il a décroché la troisième place dans la catégorie professionnelle. Un cliché étonnant, où un serveur immergé jusqu’au torse tend un plateau à une jeune femme allongée sur un matelas pneumatique, a séduit le jury. Réalisée sans trucage, cette image illustre la signature touristique de Saint-Cyr-sur-Mer, “La Provence les pieds dans l’eau”, et démontre le talent du photographe varois pour jouer avec les reflets et la lumière.

Pratiquant la photographie en apnée, Sylvain Bes doit faire preuve d’une efficacité redoutable. L’eau froide, le mouvement des modèles et les contraintes techniques imposent une préparation millimétrée. “Dès que l’on met l’acteur sous l’eau, il faut être rapide”, explique-t-il. Sa démarche artistique va bien au-delà de la simple prise de vue : il cherche à capturer des instants suspendus entre rêve et réalité. Passionné par l’exploration des espaces bleus infinis, il réalise également des films inspirés de ses plongées. Son court métrage Blue Love, projeté dans une douzaine de festivals internationaux, témoigne de cette fascination pour les profondeurs et les jeux de lumière sous-marine.

En parallèle de son travail artistique, Sylvain Bes organise chaque année les Rencontres de l’image sous-marine en apnée à Saint-Cyr-sur-Mer, où il partage son savoir-faire avec d’autres passionnés. Cet été, il dévoilera un nouveau film à l’occasion du bicentenaire de la ville. À travers ses photographies et ses vidéos, il continue d’explorer l’univers aquatique avec une sensibilité unique, offrant des visions aussi spectaculaires qu’intimes du monde sous-marin.