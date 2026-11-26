La NBA House de retour à Paris du 12 au 14 janvier: 3 jours de festivités avant le choc entre Wembanyama et les Pelicans

La NBA House revient à Paris du 12 au 14 janvier 2027, proposant un programme d'animations et de rencontres avec des légendes du basketball. Cet événement précédera le NBA Paris Game, où Victor Wembanyama et les Spurs affronteront les Pelicans, marquant un jalon symbolique pour la ligue en Europe.

La NBA s’apprête à faire vibrer Paris. La ligue nord-américaine de basketball a annoncé, ce jeudi, le retour de la NBA House dans la capitale française, du mardi 12 au jeudi 14 janvier 2027. Installé dans le quartier du Marais, cet événement immersif proposera trois jours d’animations, de rencontres avec des légendes de la NBA et d’expériences mêlant sport, musique, mode et culture. Les billets sont commercialisés au prix de 10 euros.

Cette manifestation accompagnera le NBA Paris Game 2027, qui opposera les New Orleans Pelicans aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, le jeudi 14 janvier à l’Accor Arena.

Trois jours pour plonger dans l’univers de la NBA

La NBA House Paris 2027 prendra ses quartiers au 13-15, rue du Pont aux Choux, dans le Marais. Réparti sur deux étages, l’événement disposera d’une scène principale, d’espaces consacrés aux produits dérivés et de différentes zones d’animations interactives.

Des joueurs et des légendes de la NBA participeront à plusieurs rendez-vous avec le public, aux côtés de créateurs de contenu et de personnalités issues des univers du sport, des médias et du divertissement.

Les visiteurs pourront notamment assister à des tables rondes, échanger avec des personnalités du basketball, participer à des ateliers et acheter ou personnaliser des produits dérivés officiels.

Les noms des invités et le programme détaillé seront dévoilés dans les prochaines semaines.

Basketball, musique et mode au programme

Chacune des trois journées sera organisée autour d’une thématique spécifique.

Mardi 12 janvier – Paris & Origins : une journée consacrée au basketball français, à son identité et aux communautés qui ont contribué à son développement.

Mercredi 13 janvier – Basketball & Culture : une programmation dédiée aux liens entre le basketball, la musique, la mode, l’art et la création de contenu.

Jeudi 14 janvier – The Future & Legacy : une journée tournée vers l’innovation, la performance, le leadership et l’avenir du basketball.

L’événement s’inscrit dans le prolongement de la NBA Summer House, organisée en août 2026 au Palais Brongniart, qui avait déjà permis aux amateurs de basketball de rencontrer des personnalités de la ligue et de participer à différentes expériences interactives.

Wembanyama de retour à Paris pour le 100e match NBA en Europe

Le point d’orgue de ces trois jours de festivités sera le NBA Paris Game 2027, présenté par Tissot. Le jeudi 14 janvier, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs affronteront les New Orleans Pelicans à l’Accor Arena, dans le cadre de la saison régulière.

Cette rencontre marquera une étape symbolique dans l’histoire de la ligue puisqu’il s’agira du 100e match NBA organisé en Europe, du 16e impliquant une franchise NBA en France depuis 1991 et du sixième match de saison régulière disputé à Paris.

Victor Wembanyama retrouvera ainsi le public français, deux ans après les rencontres face aux Indiana Pacers en janvier 2025, lors desquelles le basketteur français avait notamment conduit les Spurs à une large victoire.

La billetterie de la NBA House Paris 2027 est ouverte. Le prix d’entrée a été fixé à 10 euros. Les réservations sont accessibles sur le site officiel NBA.com/ParisHouse.

Les horaires d’ouverture seront les suivants :

Mardi 12 janvier : de 12h à 20h.

Mercredi 13 janvier : de 12h à 20h.

Jeudi 14 janvier : de 10h à 17h.

La NBA House sera installée au 13-15, rue du Pont aux Choux, dans le 3e arrondissement de Paris.

L’événement bénéficiera notamment du soutien de Tissot, Emirates, American Express, Nike, Foot Locker, NBA 2K, AWS, Experience Abu Dhabi, C4 Energy, Sprite, Unibet et Fanatics, distributeur officiel de produits dérivés.

La NBA poursuit son développement international

Déjà organisée dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Chine, au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, la NBA House constitue l’un des rendez-vous internationaux de la ligue destinés à rapprocher les joueurs et les supporters.

Les matchs et programmes de la NBA sont aujourd’hui accessibles dans 214 pays et territoires, dans plus de 50 langues. Au début de la saison 2026-2027, les effectifs de la ligue comptaient 125 joueurs internationaux issus de 43 pays.

Avec le retour de Victor Wembanyama sur le parquet parisien et trois journées entièrement consacrées à la culture du basketball, la capitale française sera une nouvelle fois au cœur de l’actualité de la NBA en janvier prochain.

Sources citées dans l’article nba.com · Annonce de la NBA