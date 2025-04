Sophie Marceau et Teddy Riner ouvrent le pavillon France à l’Expo universelle d’Osaka

Ambassadeurs d’un art de vivre à la française, l’actrice et le judoka ont inauguré ensemble le pavillon national lors du lancement de l’Exposition universelle au Japon.

L’élégance française à l’honneur dans un contexte mondial troublé

Ce dimanche 13 avril, l’Exposition universelle d’Osaka a officiellement ouvert ses portes sur l’île artificielle de Yumeshima, avec plus de 160 pays représentés. La France a choisi deux figures populaires et emblématiques pour inaugurer son pavillon : Sophie Marceau et Teddy Riner. Si l’un rayonne sur les tatamis depuis des années, l’autre incarne une certaine idée du cinéma français dans l’imaginaire japonais. Ensemble, ils ont dévoilé un espace pensé comme un “hymne à l’amour” et à la culture, dans une période mondiale marquée par les tensions internationales.

Pensé comme un symbole de dialogue et de paix, le pavillon France joue la carte de la sensibilité artistique : statues de Rodin, tapisserie d’inspiration Ghibli, gargouille de Notre-Dame, sans oublier un bistrot et une mise en avant du luxe et du vin. L’ensemble est enveloppé d’un décor inspiré de la légende japonaise du “fil rouge”, évoquant les liens invisibles mais indéfectibles entre les êtres.

Une rencontre franco-japonaise portée par deux personnalités engagées

Très attachée au Japon, Sophie Marceau s’est dite « fidèle » au pays depuis son adolescence. Vêtue d’une robe évoquant le kimono, elle a déambulé dans les allées du pavillon, incarnant à la fois le charme discret et la profondeur culturelle que la France souhaite transmettre. À ses côtés, Teddy Riner, habitué du pays pour ses nombreux séjours sportifs, a souligné le respect et la rigueur qu’il partage avec le Japon.

Le pavillon français, financé à hauteur de 58 millions d’euros, dont plus des deux tiers par l’État, attire déjà un public curieux et enthousiaste. Parmi les prochains temps forts : les visites attendues de Léa Seydoux et du rugbyman Antoine Dupont, également parrains de cette édition. Entre tradition et modernité, la France entend affirmer sa place dans un monde en mutation, par le biais de l’art, de la gastronomie, du sport et du patrimoine.