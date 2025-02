Sold out en 3 minutes ? Pas tout à fait – Il reste quelques places pour Booba à la Paris La Défense Arena

« Sold out en 3 minutes ». C’est ce qu’on a pu lire sur les réseaux sociaux un peu partout suite à la mise en vente ce midi d’un second soir de concert du rappeur Booba, à l’Arena de Paris La Défense (Nanterre), le samedi 11 octobre 2025. Une enceinte idéale pour le sport et le divertissement, dotée du plus grand écran de spectacle d’Europe.

Mais la réalité n’est pas tout à fait celle-là. Certes, les places sont parties à une vitesse folle, comme c’est toujours le cas avec cet artiste phare de la scène rap.

En revanche, à 16h50 ce vendredi, si vous fouillez encore sur le site officiel ou à la FNAC, par exemple, vous pourrez encore dénicher quelques places pour ce concert nommé « Nemesis ». Plutôt bien positionnées d’ailleurs.

https://booba.francebillet.com/event/booba-nemesis-paris-la-defense-arena-19831945/

Booba reste un des artistes les plus populaires dans l’Hexagone. Ses punchlines et frasques à répétition attirent un public toujours plus nombreux et varié.

Entre hier et aujourd’hui, ce sont 80 000 places qui ont été vendues en 8 minutes. Les plus fouineurs trouveront encore quelques billets, mais plus les minutes passent, plus cela devient compliqué.