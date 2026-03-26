Train de nuit Paris-Berlin : la liaison relancée après l’abandon de la SNCF

Trois mois après sa suppression, la ligne de train de nuit entre Paris et Berlin fait son retour ce jeudi 26 mars. Le départ est prévu en début de soirée depuis la gare du Nord, marquant la reprise d’une liaison ferroviaire stratégique entre les deux capitales européennes.

Cette relance n’est toutefois pas assurée par la SNCF. C’est la compagnie belgo-néerlandaise European Sleeper qui reprend l’exploitation, dans un contexte où l’opérateur français avait renoncé à poursuivre la ligne fin 2025 faute de subventions publiques.

Un modèle économique encore fragile

L’arrêt initial de la liaison avait suscité des critiques, d’autant que les taux de remplissage étaient jugés corrects. Mais le modèle économique des trains de nuit reste complexe, en raison de coûts d’exploitation élevés et d’une capacité limitée par rapport aux trains classiques.

Malgré ces contraintes, le retour de cette ligne s’inscrit dans une dynamique de développement des alternatives à l’avion en Europe. Certains acteurs misent sur des offres plus diversifiées, notamment avec des services premium, pour atteindre un équilibre économique et répondre à la demande croissante pour des transports plus écologiques.