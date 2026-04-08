Titres de séjour: 500 vacataires annoncés, les files d'attente restent à dompter

Laurent Nunez a dégainé un chiffre rond et politiquement lisible: «500 vacataires» recrutés pour épauler les préfectures qui instruisent les demandes de titres de séjour. Le ministre de l’Intérieur présente la mesure comme un coup d’accélérateur, dans une séquence où l’exécutif remet la sécurité du quotidien, la police municipale et un «acte II» de la loi séparatisme au centre de l’agenda. Sur le papier, l’objectif est simple: raccourcir des délais qui exaspèrent.

Car sur le terrain, l’engorgement est devenu un bruit de fond permanent. Rendez-vous introuvables, plateformes saturées, dossiers qui dorment… selon les départements, le parcours ressemble à une course d’obstacles. Et le lecteur le sait souvent par expérience directe ou par celle d’un proche: un retard de renouvellement, ce n’est pas qu’un contretemps administratif, c’est parfois un emploi fragilisé, des droits suspendus, une vie mise entre parenthèses.

Les conséquences finissent aussi devant le juge. Les tribunaux administratifs voient revenir les mêmes demandes, obtenir une convocation, un récépissé, simplement une réponse. Dans ce contexte, l’annonce de renforts sonne comme une bouffée d’air pour des services sous pression, mais elle ressemble aussi à un pansement sur une plaie qui se rouvre à chaque hausse de flux.

Aux guichets, la machine administrative ne tourne pas à la vitesse d’un renfort

Le point sensible, c’est que l’instruction d’un titre ne se résume pas à saisir des informations. Vérifications, contrôles, parfois auditions, échanges avec d’autres services: le tempo dépend de règles, d’habilitations, d’outils informatiques et surtout de validations par des agents titulaires. Des vacataires peuvent fluidifier des tâches standardisées, oui, mais l’effet réel tiendra à la formation, à l’accès aux logiciels et à la capacité des équipes en place à absorber ce nouvel étage.

Reste l’autre promesse de ces dernières années: la dématérialisation via l’ANEF. Elle a changé l’organisation, elle n’a pas effacé les irritants. Dysfonctionnements techniques, dépôts incomplets, usagers perdus entre les écrans et les exigences de pièces… la réalité varie fortement selon les titres et les territoires, au point de créer une France des démarches simples et une France des démarches impossibles.

Au fond, ces 500 vacataires ressemblent moins à une solution miracle qu’à une réponse à une montée en charge devenue structurelle. Ils peuvent soulager, remettre un peu d’huile dans les rouages, éviter que certains guichets ne cassent net. Pour la résorption durable des retards, il faudra autre chose qu’un renfort ponctuel: une organisation stable, des outils fiables et une chaîne de décision qui cesse de transformer chaque dossier en attente prolongée. Le calendrier politique s’accélère, l’administration, elle, demandera du temps.