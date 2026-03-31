Pression carcérale record avec plus de 87 000 détenus recensés en mars

Le système pénitentiaire français atteint un nouveau seuil critique. Au 1er mars 2026, 87 126 personnes étaient incarcérées, un niveau jamais observé jusque-là, selon les données du ministère de la Justice. En un an, la population détenue a progressé de plus de 6 %, soit près de 5 000 personnes supplémentaires, tandis que les capacités d’accueil n’ont que marginalement augmenté.

Cette évolution accentue une surpopulation déjà chronique. Le taux d’occupation global des établissements pénitentiaires s’élève désormais à 137,5 %, révélant un déséquilibre structurel entre le nombre de détenus et les places disponibles dans les prisons françaises.

Une situation critique dans les établissements de détention provisoire

La situation apparaît particulièrement tendue dans les maisons d’arrêt, qui accueillent les personnes en attente de jugement ou condamnées à de courtes peines. Dans ces structures, le taux d’occupation atteint 168,4 %, illustrant des conditions de détention de plus en plus dégradées et une pression accrue sur les infrastructures comme sur le personnel pénitentiaire.

Face à cette saturation persistante, la question des alternatives à l’incarcération et de l’augmentation des capacités d’accueil demeure au cœur des débats, alors que la hausse continue du nombre de détenus met en lumière les limites du système actuel.