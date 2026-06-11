Pornhub revient en France mais sans contenu pornographique gratuit

Le géant du X est de retour depuis le 5 juin après un an d’absence, mais impose désormais un abonnement payant pour accéder aux vidéos pour adultes.

Pornhub a rouvert ses portes en France le 5 juin après une année d’absence. Le site pornographique le plus visité au monde avait quitté le territoire français en raison des exigences réglementaires sur la vérification de l’âge des utilisateurs. Son retour intervient après une décision du tribunal administratif de Paris qui a neutralisé temporairement ces obligations de contrôle. RedTube et YouPorn, également propriétés du groupe Aylo, ont également été débloqués dans la foulée.

Un accès désormais réservé aux abonnés payants

Le changement majeur concerne l’accès au contenu pornographique lui-même. La page d’accueil du site affiche désormais une offre totalement différente, centrée sur des podcasts filmés accessibles gratuitement. Les vidéos pour adultes qui faisaient la réputation de la plateforme ne sont plus visibles que pour les abonnés ayant souscrit à un forfait premium payant. Cette transformation radicale rend le site méconnaissable pour les habitués qui bénéficiaient jusqu’alors d’un accès libre et gratuit.

Une situation juridique encore fragile

L’avenir de cette configuration reste incertain. Le caractère temporaire de la décision de justice suggère que cette situation pourrait évoluer rapidement. Pornhub continue de ne pas proposer de système de vérification d’âge approfondie malgré les exigences légales françaises. La plateforme a opté pour une stratégie qui contourne provisoirement les obligations réglementaires tout en modifiant profondément son modèle économique pour le marché français.