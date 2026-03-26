Fousseynou Cissé, qui a sauvé six personnes d’un incendie, a été naturalisé français

Fousseynou Cissé, devenu célèbre pour avoir sauvé six personnes lors d’un incendie à Paris en juillet 2025, a été naturalisé français lors d’une cérémonie officielle organisée au Panthéon. Cet agent d’accueil d’origine sénégalaise rejoint ainsi la communauté nationale après un geste salué comme héroïque.

Le jour du drame, dans le XVIIIe arrondissement, deux mères et leurs enfants étaient piégés par les fumées dans leur appartement. Au péril de sa vie, Fousseynou Cissé s’était avancé sur une corniche pour permettre l’évacuation de deux bébés, deux enfants et leurs mères, les faisant passer d’une fenêtre à une autre.

Une reconnaissance officielle

Son intervention, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion. Quelques jours plus tard, il avait été décoré de la médaille du Courage par le préfet de police de Paris.

Lors de sa naturalisation, Fousseynou Cissé a évoqué « une fierté » et un symbole fort d’intégration. Il a salué les valeurs de la France, qu’il décrit comme « une nation de liberté », soulignant l’importance de ce nouveau statut dans son parcours personnel.