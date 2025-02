Selena Gomez et Benny Blanco : un album inspiré de leur histoire d’amour

Selena Gomez surprend une fois de plus ses fans. À la veille de la Saint-Valentin, la chanteuse a annoncé la sortie d’un album en duo avec son fiancé, le producteur Benny Blanco. Intitulé I Said I Love U First, cet opus sera disponible le 21 mars, mais le premier single, Scared of Loving You, est déjà accessible sur toutes les plateformes depuis ce 14 février.

Sur Instagram, l’artiste a partagé une série de photos aux côtés de Benny Blanco et a accompagné sa publication d’un message enthousiaste : « Je vous piège toujours. Mon NOUVEL album I Said I Love U First avec mon meilleur ami Benny Blanco sort le 21 mars. Notre première chanson, Scared of Loving You, est disponible dès maintenant. Nous avons hâte de partager ce projet spécial avec vous ! » De son côté, le producteur, 11 fois nommé aux Grammy Awards, a publié une vidéo des coulisses du projet, déclarant : « Je n’arrive pas à croire que je vais passer le reste de ma vie avec toi. »

Cet album se veut particulièrement intime. Selon le communiqué de presse, I Said I Love U First retrace « toute leur histoire – avant leur rencontre, leur amour et leur regard sur l’avenir ». Ce n’est pas la première fois que les deux artistes collaborent : en 2015 déjà, Benny Blanco avait produit plusieurs titres de Revival, dont Same Old Love, puis en 2019, ils s’étaient retrouvés sur I Can’t Get Enough avec Tainy et J Balvin.

Cette annonce marque un retour inattendu à la musique pour Selena Gomez. Après son rôle acclamé dans le film Emilia Pérez de Jacques Audiard, elle avait laissé entendre qu’elle souhaitait se consacrer davantage au cinéma. Son interprétation lui a valu une nomination aux BAFTA 2025 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, face à Ariana Grande. Pourtant, avec ce projet musical, elle prouve qu’elle n’a pas dit son dernier mot dans l’industrie musicale.