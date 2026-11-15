Des astronomes ont découvert de la glace d’eau et de dioxyde de carbone dans le disque protoplanétaire de Bêta Pictoris, une étoile jeune. Cette glace, plus ancienne que l’étoile elle-même, suggère que les ingrédients pour former des mondes aqueux sont largement dispersés dans l'univers, révolutionnant notre compréhension de la formation planétaire.

Des astronomes ont identifié de la glace d’eau et de dioxyde de carbone dans le disque protoplanétaire de Bêta Pictoris, une jeune étoile distante de 64 années-lumière. Ces glaces, dont la composition rappelle celle des comètes de notre système solaire, pourraient indiquer que les ingrédients nécessaires à la formation de mondes riches en eau sont répandus dans l’univers.

C’est une découverte qui bouscule la chronologie habituelle de la formation planétaire. Grâce au télescope spatial James-Webb, une équipe de chercheurs dirigée par Sarah Betti, astronome à l’Institut de science du télescope spatial de Baltimore, a détecté de la glace d’eau et de dioxyde de carbone dans le disque de poussières et de débris qui entoure Bêta Pictoris. Les résultats sont publiés dans la revue Science.

Bêta Pictoris est une étoile jeune, âgée d’environ 20 millions d’années, située à quelque 64 années-lumière de la Terre. Son disque circumstellaire, l’un des premiers à avoir été photographié directement dès 1984, est observé presque exactement par la tranche depuis la Terre, ce qui en fait un laboratoire naturel pour l’étude de la genèse des systèmes planétaires. Les astronomes y ont déjà confirmé l’existence de trois planètes en formation.

Ce que James-Webb a révélé intrigue la communauté scientifique : la glace d’eau présente dans ce disque est de nature vitreuse, et non cristalline. Cette caractéristique suggère qu’elle s’est formée dans un environnement très froid, bien avant l’allumage de l’étoile elle-même, ce qui en fait une glace plus ancienne que Bêta Pictoris. Elle est mêlée à du dioxyde de carbone dans des proportions très proches de celles que l’on observe dans les comètes de notre propre système solaire.

Le disque de Bêta Pictoris est qualifié de disque de débris : la poussière qui le compose est continuellement régénérée par les collisions entre comètes et planétésimaux, ces petits corps rocheux et glacés qui constituent les briques élémentaires des planètes. C’est précisément dans ce contexte de collisions permanentes que la glace détectée par James-Webb aurait survécu, piégée dans des fragments issus de ces impacts.

La similitude de composition avec les comètes du système solaire est l’élément qui retient le plus l’attention des chercheurs. Elle laisse supposer que les matériaux nécessaires à la formation de planètes océaniques, voire potentiellement habitables, ne sont pas une particularité de notre voisinage cosmique, mais pourraient se retrouver autour d’un grand nombre d’étoiles jeunes à travers la galaxie.