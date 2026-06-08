Liban : Maya Haddad Rebeiz ouvre Well Clinic, un centre consacré au bien-être global

Quelques mois après avoir accordé une interview à Aimé Kaniki pour Entrevue en mars 2026, la nutritionniste libanaise Maya Haddad Rebeiz poursuit son développement professionnel avec l’ouverture de Well Clinic, un nouvel établissement entièrement dédié au bien-être et à la santé préventive.

Connue pour sa vision de la nutrition basée sur l’équilibre et les changements durables des habitudes de vie, elle s’était notamment exprimée sur les limites des régimes restrictifs, qu’elle considère inefficaces sur le long terme. Cette philosophie constitue aujourd’hui l’un des fondements de son nouveau projet.

Un centre pensé pour accompagner les patients

Well Clinic se présente comme un espace réunissant plusieurs professionnels de santé et du bien-être autour d’une même ambition : offrir un accompagnement complet et personnalisé à chaque patient.

L’établissement rassemble une équipe multidisciplinaire capable d’intervenir sur différents aspects de la santé, de l’esthétique et du mieux-être. L’objectif est de proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun dans un cadre unique.

Une offre diversifiée de soins

Parmi les prestations proposées figurent les consultations nutritionnelles, les soins dermatologiques, la mésothérapie ainsi que différents traitements esthétiques réalisés par des professionnels spécialisés.

Le centre propose également des massages corporels et des séances de drainage lymphatique, des pratiques de plus en plus recherchées pour leurs effets sur la récupération physique, la circulation et le confort général.

Une vision globale du bien-être

Les soins du visage occupent également une place importante dans l’offre développée par Well Clinic. L’idée est d’associer santé, prévention et esthétique au sein d’une même prise en charge.

Cette approche reflète une tendance de fond observée dans le secteur du bien-être, où les patients recherchent désormais des solutions globales plutôt qu’une réponse isolée à un problème spécifique.

Un projet porté par l’expérience de Maya Haddad Rebeiz

Pour Maya Haddad Rebeiz, le bien-être ne se limite pas à l’alimentation ou à l’apparence physique. Il repose sur un équilibre entre plusieurs dimensions de la santé nécessitant une approche coordonnée entre différents spécialistes.

Avec l’ouverture de Well Clinic, la nutritionniste souhaite ainsi créer un lieu où expertise médicale, accompagnement personnalisé et qualité de vie se rejoignent. Un projet qui illustre l’essor des centres de bien-être intégratif au Liban et plus largement dans la région du Moyen-Orient.