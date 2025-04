Ruquier, Croissandeau et Djamshidi : les premiers visages de T18, nouvelle chaîne TNT

C’est une page de la télévision française qui se tourne, et une autre qui s’ouvre. Le 6 juin prochain, une nouvelle chaîne gratuite fera son apparition sur la TNT. Son nom : T18. Issue de la décision historique de l’Arcom de ne pas renouveler les fréquences de C8 et NRJ12, cette chaîne est portée par le groupe CMI Média, propriété de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, déjà à la tête de titres comme Elle et Télé 7 jours. Et pour ses premiers pas, T18 s’offre un casting de choix.

Figure populaire du paysage audiovisuel, Laurent Ruquier effectuera sur cette antenne son grand retour en télévision. L’ex-présentateur emblématique de On n’est pas couché proposera chaque semaine une émission culturelle diffusée en prime time, à une heure de grande écoute. “Je ne pouvais pas refuser !”, confie l’animateur au Parisien. “Revenir à une émission d’accueil sur l’actualité culturelle, c’est un bonheur supplémentaire. Livres, musique, théâtre… Je vais à nouveau pouvoir faire partager ma curiosité et mes enthousiasmes.” Il renoue ainsi avec une tradition qu’il avait déjà illustrée il y a vingt ans avec Ça balance à Paris, sur Paris Première.

Une grille ambitieuse pour une chaîne généraliste

À ses côtés, un autre visage bien connu des téléspectateurs : Matthieu Croissandeau. Le journaliste politique, jusqu’ici éditorialiste de la matinale de BFMTV et intervenant régulier sur Public Sénat, prend les rênes de la quotidienne d’actualité de T18. L’ancien directeur du Nouvel Obs et ex-rédacteur en chef du Parisien promet une émission “ouverte, éclairée et populaire”. Un rendez-vous de débat conçu pour embrasser l’ensemble des sujets d’actualité, dans une logique de pédagogie et de pluralisme.

Enfin, Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle, présentera un débat hebdomadaire en deuxième partie de soirée, à l’issue de la diffusion d’un documentaire. Ce format, l’un des piliers éditoriaux de T18, occupera à lui seul plus de 3 000 heures de diffusion par an, soit deux soirées par semaine. “Découvrir, décrypter, réfléchir : telle est la promesse de ce nouveau rendez-vous”, assure la journaliste, qui entend renouer avec l’esprit des Dossiers de l’écran.

“Ce trio va forger l’identité de la chaîne”, se félicite Christopher Baldelli, président de T18 et ancien patron de RTL. “C’est une offre de qualité, différente, accessible à tous, mais qui n’oublie pas d’apporter du sens.” Une manière aussi de répondre à ceux qui redoutaient une chaîne élitiste ou confidentielle : T18 se veut généraliste, ancrée dans le réel, et résolument tournée vers le grand public.

Les titres des émissions et leur programmation exacte seront dévoilés à la mi-mai. D’ici là, les équipes poursuivent les derniers ajustements. Un lancement début juin, inhabituel dans le calendrier audiovisuel, mais assumé : “Il était important de s’installer avant la pause estivale, pour affirmer notre identité”, explique encore Baldelli. Et prendre une longueur d’avance sur Ouest-France TV, l’autre nouvelle chaîne, qui n’émettra qu’en septembre.