Pourquoi les investisseurs chinois sont-ils attirés par la détention de parts cachées dans les entreprises d’elon musk ?

Des investisseurs chinois fortunés transfèrent discrètement des dizaines de millions de dollars vers des entreprises privées contrôlées par Elon Musk, en utilisant un arrangement qui protège leur identité du public, selon des gestionnaires d’actifs et des investisseurs impliqués dans les transactions, rapportés par le Financial Times.

Depuis que Musk a été désigné comme une figure clé dans la campagne du président américain Donald Trump pour remodeler le gouvernement américain, des gestionnaires d’actifs en Chine promeuvent la relation entre les deux comme un moyen d’attirer des fonds de riches chinois.

L’argent afflue vers les projets privés de Musk, notamment X.ai, Neuralink et SpaceX.

Les sociétés à but spécial Selon le journal, les investissements sont injectés à travers des structures opaques appelées sociétés à but spécial, qui offrent l’avantage de masquer les identités des investisseurs pour éviter la colère des autorités américaines et des entreprises qui se montrent prudentes vis-à-vis du capital chinois, à mesure que les relations entre les deux pays atteignent un niveau bas.

Les gestionnaires d’actifs exécutant les transactions ont déclaré que ces entités sont conçues spécifiquement pour éviter la divulgation. L’utilisation de sociétés à but spécial dans le financement est courante et rien de tout cela n’est illégal. Cependant, cela suscite des inquiétudes quant à un potentiel impact indésirable et des conflits d’intérêts à un moment où Musk est de plus en plus impliqué dans la politique et les affaires américaines.

Derek Scissors, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, a déclaré : « Comment quelqu’un dans la position de Musk peut-il avoir autant de liens avec la Chine et être encore considéré comme une bonne personne pour réformer le gouvernement américain ? ». Il a ajouté que l’afflux de fonds chinois dans l’empire commercial de Musk « ajoute à l’idée qu’il se soucie davantage de sa réputation et de sa marque en Chine que des intérêts américains ».

Le journal indique que la nature mystérieuse de ces sociétés à but spécial rend difficile l’évaluation de l’ampleur du capital chinois qui afflue vers les projets privés de Musk, mais trois gestionnaires d’actifs soutenus par la Chine ont déclaré avoir vendu aux investisseurs chinois plus de 30 millions de dollars d’actions de SpaceX, X.ai et Neuralink au cours des deux dernières années. Ces trois entreprises technologiques privées contrôlées par Musk ont connu une forte hausse de leur valorisation.

Globalement, SpaceX a levé plus de 10 milliards de dollars auprès d’investisseurs du monde entier depuis sa création en 2002, selon PitchBook.

Motivation de l’investissement L’afflux de capital chinois dans l’empire commercial de Musk est principalement motivé par le profit et n’a rien à voir avec le transfert de technologie ou l’influence sur la politique publique, selon les sources impliquées dans les transactions.

Avec le ralentissement de l’économie locale, les riches chinois recherchent des opportunités d’investissement à l’étranger. Toutefois, cette structure d’investissement signifie que les investisseurs chinois reçoivent des informations limitées, si ce n’est inexistantes, sur les données financières de l’entreprise et ses performances, contrairement aux détails partagés avec les investisseurs principaux.

Bien que Musk entretienne des relations chaleureuses avec Pékin, il a été difficile pour son entreprise d’obtenir des investissements directs en provenance de Chine, selon des conseillers financiers, et les faucons de la sécurité à Pékin ont critiqué SpaceX pour ses liens avec l’armée américaine.

Kevin Chen, économiste principal chez Horizon Financial, un groupe de conseil financier basé à New York, a déclaré : « Il n’est pas facile pour des entités chinoises d’investir dans une entreprise technologique américaine de premier plan comme SpaceX… L’argent chinois est mal vu dans de nombreux secteurs ».

Des centaines d’investisseurs chinois ont écouté mercredi dernier un séminaire en ligne pour entendre un représentant de Homer Financial, une société de gestion d’actifs de l’Est de la Chine, présenter une opportunité d’investir dans SpaceX pour seulement 200 000 dollars par personne.

La responsable de Homer a prédit que la valeur de SpaceX serait multipliée par trois pour atteindre environ 1,1 trillion de dollars d’ici trois ans, en partie grâce au soutien « global » du gouvernement et de l’armée américains qui continuent de passer des commandes à l’entreprise de technologie spatiale, même « en période difficile ».

Début du financement Les riches chinois ont commencé à financer les projets privés de Musk à la fin des années 2010, lorsque le fondateur de Tesla a commencé à construire une usine de voitures électriques à Shanghai en 2019 pour profiter des chaînes d’approvisionnement efficaces et à bas coût du pays.

Les investissements précoces ont porté leurs fruits, et Homer a publié sur les réseaux sociaux en octobre qu’un groupe de ses clients avait réalisé un rendement de 530% en investissant dans SpaceX en juin 2018, récupérant leur argent après six ans.

Un investisseur de Homer a confirmé le chiffre, ajoutant qu’il regrettait de ne pas avoir investi davantage. Il a déclaré : « Je savais que Musk était un bon homme d’affaires, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il réussisse autant en si peu de temps ».

Au cours des deux dernières années, Homer a lancé trois fonds d’investissement dans SpaceX et a réussi à atteindre ses objectifs de levée de fonds en quelques semaines, selon une personne informée de la situation.

Lorsque Pékin a imposé des restrictions aux entreprises privées, y compris l’annulation de l’introduction en bourse de la société Ant Group de Jack Ma et l’obligation pour Didi Global de retirer son introduction en bourse aux États-Unis, la valeur des projets de Musk a continué de croître.

Un investisseur ayant acheté des actions de SpaceX via Homer l’année dernière a déclaré : « J’ai une grande confiance en Musk par rapport à la plupart des jeunes entrepreneurs chinois, qui peinent à gérer une économie de plus en plus dominée par l’État ».

Certains Chinois ont payé pour acheter des parts publiques dans les projets de Musk. En 2021, la société Liu Group a fait la une des journaux en annonçant son intention d’investir 50 millions de dollars dans SpaceX par l’intermédiaire de Tomalis Bay Capital, un fonds d’investissement privé basé en Californie.

Moins d’une semaine plus tard, le partenaire américain de Liu a annulé la transaction, invoquant le malaise de SpaceX concernant la divulgation publique de la participation chinoise, selon un différend juridique ultérieur entre les deux sociétés.

En réponse, les Chinois se sont tournés vers des sociétés à but spécial. Les gestionnaires d’actifs collectent des fonds auprès des investisseurs dans une entité enregistrée aux îles Caïmans (sous juridiction britannique), qui investit les fonds dans des fonds basés aux États-Unis gérés par des sociétés de capital-investissement occidentales, qui sont déjà des investisseurs dans les projets de Musk.

La présence de ces fonds chinois n’apparaît pas dans les registres publics des propriétés.

Le journal cite une source proche de Homer qui a déclaré que la société avait demandé à ses partenaires américains s’ils accepteraient des fonds chinois, et que les conditions exigent également que le partenaire américain liquide l’investissement dans des scénarios extrêmes comme un conflit militaire entre les deux pays.

La source a déclaré : « Il y a des risques parce que nous ne savons pas à quel point les relations entre les États-Unis et la Chine pourraient se détériorer dans les années à venir ».

Cependant, l’incertitude n’a pas empêché les riches Chinois d’accepter les offres. Bien que les contrôles stricts des capitaux à Pékin aient limité les investisseurs de Musk en Chine à ceux ayant des comptes bancaires étrangers, certains gestionnaires de fortune ont trouvé des options pour contourner cet obstacle.

Un gestionnaire d’investissement à New York cherchant à lever des fonds en Chine pour de tels investissements a déclaré : « La Chine fait face à un excédent de capital et à un manque de projets de haute qualité. C’est ce sur quoi nous travaillons ».