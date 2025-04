Pompéi  : découverte de deux statues grandeur nature dans une ancienne nécropole

Une équipe d’archéologues a récemment fait une découverte remarquable dans les ruines de l’ancienne ville de Pompéi, au sud de l’Italie. Lors de fouilles menées dans une vaste nécropole située à l’extérieur des murs de la cité, deux statues en marbre grandeur nature ont été mises au jour, représentant un homme et une femme vêtus de tuniques simples et usées.

Ces sculptures, remarquablement bien conservées, datent de la dernière période de prospérité de Pompéi, peu avant l’éruption tragique du Vésuve en l’an 79 de notre ère. Si les statues rappellent par leur style d’autres figures funéraires de l’époque, leur positionnement dans une sépulture monumentale ainsi que la richesse symbolique de leur posture suscitent un intérêt particulier chez les chercheurs.

Un nouvel éclairage sur le rôle des femmes à Pompéi

Selon les premières analyses des spécialistes, la femme représentée serait probablement une prêtresse ou une figure religieuse importante. Cette hypothèse est appuyée par la qualité du travail sculptural et par des indices archéologiques retrouvés à proximité des statues.

« Ces découvertes jettent une lumière nouvelle sur le pouvoir et l’influence que pouvaient exercer certaines femmes, notamment les prêtresses, dans la société pompéienne », explique un membre de l’équipe de fouilles.

Cette révélation vient enrichir notre compréhension de la place des femmes dans les sphères religieuses et sociales de l’époque romaine, où leur rôle a souvent été sous-estimé dans les récits historiques traditionnels.

Une cité qui continue de livrer ses secrets

Pompéi, ensevelie sous les cendres volcaniques pendant près de deux millénaires, ne cesse de fasciner les historiens, les archéologues et le grand public. Chaque campagne de fouilles dévoile de nouvelles perspectives sur la vie quotidienne, les rituels, l’architecture et les dynamiques sociales de cette cité antique figée dans le temps.

La découverte de ces deux statues s’ajoute à une série de trouvailles majeures faites ces dernières années, confirmant que Pompéi reste l’un des sites archéologiques les plus riches et les plus dynamiques au monde.

Les chercheurs poursuivent actuellement l’étude des statues et des objets découverts dans la nécropole, dans l’espoir de mieux comprendre l’identité des personnes représentées et le contexte funéraire dans lequel elles ont été enterrées.