Régions et Départements : Jean-Luc Moudenc veut les fusionner, Carole Delga et les socialistes contre-attaquent

La proposition de Jean-Luc Moudenc de fusionner les Régions et les Départements en Occitanie suscite une vive opposition. Carole Delga et des élus départementaux défendent le maintien des collectivités, arguant que cette fusion aggraverait les difficultés budgétaires et éloignerait les décisions des citoyens des services essentiels.

La réforme de l’organisation territoriale provoque une nouvelle confrontation politique en Occitanie. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, propose de fusionner les Régions et les Départements afin de réduire les dépenses publiques et de simplifier le fonctionnement administratif. Une initiative vivement contestée par la présidente socialiste de la région, Carole Delga, et plusieurs élus départementaux, qui défendent le maintien des collectivités de proximité.

Dans une tribune consacrée aux économies que pourrait réaliser la puissance publique, Jean-Luc Moudenc remet sur la table une réforme déjà envisagée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le maire de Toulouse considère que la multiplication des échelons territoriaux entraîne des doublons administratifs, des dépenses supplémentaires et une répartition parfois confuse des compétences. Sa proposition consiste à rapprocher, voire fusionner, les structures régionales et départementales afin de rationaliser leur fonctionnement.

Carole Delga défend une nouvelle étape de décentralisation

La réponse de Carole Delga ne s’est pas fait attendre. La présidente socialiste d’Occitanie conteste l’idée selon laquelle une fusion des collectivités constituerait une réponse efficace aux difficultés budgétaires de la France. Elle considère qu’une telle réforme ne répondrait pas davantage aux attentes des citoyens concernant les services publics et défend au contraire une nouvelle étape de décentralisation, permettant de donner davantage de responsabilités et de moyens aux territoires.

Jean-Michel Fabre, vice-président socialiste du conseil départemental de la Haute-Garonne, est également monté au créneau. Il rappelle le rôle essentiel des Départements dans les politiques sociales, notamment l’accompagnement des personnes âgées, la protection de l’enfance, le handicap et le financement de nombreuses solidarités territoriales. Pour les défenseurs de cet échelon, sa disparition ou sa fusion avec les Régions risquerait d’éloigner les décisions des populations qui dépendent directement de ces services.