Émeutes après le sacre du PSG : « Ces individus terrorisent la population », dénonce Radouan Kourak

Les violences qui ont éclaté après la victoire du PSG en Ligue des champions continuent de susciter de nombreuses réactions. Alors que le gouvernement réfléchit à l’instauration d’un principe de « casseur-payeur » afin de faire supporter aux auteurs des dégradations le coût des dégâts provoqués, le journaliste et entrepreneur Radouan Kourak, dirigeant du groupe de presse et de communication InterVision, a livré sur CNews une analyse particulièrement sévère de la situation.

Précisant être parisien et amateur de football, Radouan Kourak s’est réjoui de voir le PSG remporter une deuxième Ligue des champions consécutive, un succès qu’il juge historique pour le football français. Il a toutefois regretté que cette victoire et les célébrations qui l’ont accompagnée aient été entachées par les violences urbaines survenues dans plusieurs villes.

Réagissant notamment au témoignage d’une habitante parisienne traumatisée après l’intrusion d’une cinquantaine d’individus dans son immeuble du 16e arrondissement, il a estimé que les mots employés jusqu’à présent étaient insuffisants. « Cette dame parle de terreur. Ces gens terrorisent la population. Ils brûlent, ils cassent et mettent des vies en danger », a-t-il déclaré. Selon lui, les auteurs de ces violences doivent être considérés comme des terroristes dans la mesure où ils « terrorisent la population ».

Pour Radouan Kourak, le problème dépasse largement les débordements liés à une simple célébration sportive. Il appelle à s’interroger sur le profil des émeutiers et affirme qu’une part importante d’entre eux est issue de l’immigration maghrébine ou africaine. « Il faut s’intéresser à qui sont ces émeutiers, qui sont ces casseurs. Ils sont pour beaucoup, comme moi, issus de l’immigration », a-t-il déclaré.

Le président du groupe InterVision a également comparé la situation française à celle de plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Citant le Maroc, l’Algérie ou encore les Émirats arabes unis, il estime que de tels comportements y seraient rapidement sanctionnés.

À ses yeux, cette situation résulte directement d’un affaiblissement de l’autorité publique. Il dénonce une police insuffisamment soutenue, une justice qu’il juge incapable de répondre efficacement à la délinquance juvénile et une « culture de l’excuse » qui aurait longtemps empêché de traiter le problème à sa racine.

Alors que 890 interpellations ont été recensées après le sacre parisien et que 178 policiers et gendarmes ont été blessés, Radouan Kourak estime que les réponses actuellement envisagées ne seront pas suffisantes sans réforme plus profonde. « Sans changement politique radical, on va vers l’abîme », a-t-il averti.