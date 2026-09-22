Budget 2027 : Mathilde Panot envisage une loi spéciale en attendant la présidentielle

Mathilde Panot préconise une loi spéciale pour gérer le budget 2027 en cas de censure sur le projet de loi de finances. Elle critique les économies sur les retraites et les dépenses sociales et prévoit une motion de censure si l'article 49.3 est utilisé. Une solution temporaire jusqu'à la présidentielle est envisagée.

Mathilde Panot préfère l’hypothèse d’une loi spéciale à l’adoption du budget préparé par Sébastien Lecornu. Invitée lundi soir de « Lundi c’est politique » sur LCP, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale a qualifié cette solution de « moins pire » parmi les scénarios possibles si le gouvernement était censuré sur le projet de loi de finances.

La députée confirme que La France insoumise déposera ou votera une motion de censure si Sébastien Lecornu utilise l’article 49.3 pour faire adopter son budget. Elle dénonce notamment les économies envisagées sur les retraites, les arrêts maladie et les dépenses sociales, tout en reprochant au gouvernement de ne pas solliciter davantage les grandes fortunes et les multinationales.

« Le temps que les Français décident »

Une loi spéciale permettrait de continuer à percevoir les impôts et d’assurer temporairement le fonctionnement de l’État en l’absence de budget adopté. Mathilde Panot estime qu’un tel régime transitoire pourrait durer « le temps que les Français décident » lors de l’élection présidentielle.

Elle rejette en revanche l’hypothèse d’un budget mis en œuvre par ordonnances, qu’elle qualifie de « coup de force absolument insupportable ». Ce scénario reste à ce stade une position défendue par LFI : ni le recours à une loi spéciale ni une censure du gouvernement ne sont encore décidés.