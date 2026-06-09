Des milliers de manifestants en France dénoncent les failles de la justice après la mort de Lyhanna

Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis lundi soir dans plus de 160 villes de France pour dénoncer le traitement des violences sexuelles par les autorités, après la mort de Lyhanna dans le Gers. Les rassemblements ont eu lieu devant les tribunaux d’Auch, Marseille, La Rochelle, Saint-Brieuc et devant le ministère de la Justice à Paris. Les participants ont brandi des pancartes réclamant « Darmanin démission », « Justice réveille-toi » ou encore « Lyhanna, plus jamais ça », mettant directement en cause les défaillances policières et judiciaires dans cette affaire.

Une mobilisation nationale contre les défaillances

La mobilisation visait à interpeller l’État sur les dysfonctionnements dans la prise en compte des plaintes concernant les enfants victimes de violences. Les manifestants ont dénoncé l’inaction de la justice et pointé du doigt le fait que la parole des victimes n’a pas été écoutée. L’affaire Lyhanna cristallise une colère profonde contre un système judiciaire accusé de ne pas protéger les enfants en danger, malgré des signalements et des plaintes déposées en amont du drame.

Cette vague de rassemblements spontanés reflète une exaspération généralisée face au traitement des violences sexuelles en France. Les participants exigent des changements concrets dans le fonctionnement de la justice et des services de police pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise. La pression monte sur le ministre de la Justice Gérald Darmanin et sur l’ensemble de la chaîne judiciaire pour répondre aux accusations de négligence dans la protection des mineurs.