Six ans après le drame, le sort de Christophe Ellul et de Curtis fixé ce jeudi dans l’affaire Elisa Pilarski

Le tribunal correctionnel de Soissons doit rendre ce jeudi son jugement dans l’affaire de la mort d’Elisa Pilarski, survenue en novembre 2019 dans une forêt de l’Aisne. Le compagnon de la jeune femme enceinte, Christophe Ellul, est poursuivi pour homicide involontaire après le décès provoqué par de multiples morsures canines attribuées à son chien Curtis.

Lors du procès, tenu en mars dernier, le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison avec sursis. Les magistrats doivent également statuer sur le devenir de l’animal, un American Pitbull Terrier placé depuis plus de six ans dans un chenil spécialisé, dont l’euthanasie a été demandée par le parquet.

Une affaire qui continue de diviser

L’enquête a progressivement écarté l’hypothèse d’une attaque liée à des chiens de chasse présents dans le secteur au moment des faits. Les expertises réalisées au cours de l’instruction ont conduit les enquêteurs à retenir la responsabilité du chien du compagnon de la victime. Le tribunal devra notamment déterminer si certaines circonstances aggravantes peuvent être retenues, notamment concernant les conditions de détention et de dressage de l’animal.

Parallèlement au volet judiciaire, le sort de Curtis mobilise de nombreuses associations de défense animale. Plusieurs organisations se sont dites prêtes à accueillir le chien afin d’éviter son euthanasie, tandis que des pétitions rassemblant plus de 100.000 signatures ont été lancées ces derniers mois. Un rassemblement de soutien est également prévu devant le tribunal au moment du délibéré.