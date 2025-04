Pablo Longoria choisit LinkedIn pour faire le point sur la situation de l’OM, 3e mais très critiqué

L’Olympique de Marseille a le don de se mettre en crise quand d’autres fêteraient presque dans la même situation. Actuel 3e de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions à 5 journées de la fin du championnat de Ligue 1, l’OM est à la peine. Les supporters grognent. 5 défaites en 7 matchs ont fait voler en éclats la belle saison.

Une saison sans Coupe d’Europe ne peut définitivement jamais être belle pour les supporters olympiens. Il faut donc les rassurer sur l’issue de celle-ci, et donc retrouver l’Europe dans un mois et demi.

Le président Pablo Longoria a donc choisi LinkedIn pour communiquer ce mardi 15 avril 2025. Dans un post d’une vingtaine de lignes, il rappelle qu’il « n’a pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension », mais il sent « que c’est le bon moment de le faire. Sobrement. Simplement.«



Pablo Longoria ne veut pas « désigner des coupables, ni alimenter le bruit » : « ce club ne se construira jamais sur la division« .

Trois points séparent seulement le 2e (Monaco) du 6e (Strasbourg) de L1. Samedi soir, l’OM reçoit le dernier et quasiment en Ligue 2, Montpellier. Pas le droit à l’erreur. « Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier. Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin « , écrit le président.



Il poursuit : « Je comprends la frustration. Et je comprends la colère. Ce que j’ai vu à Monaco (nos supporters chanter jusqu’à la dernière minute malgré le résultat) m’a rappelé ce que signifie faire partie de l’OM. Cette fidélité ne se commente pas: Elle se respecte. Elle se mérite.«



Pablo Longoria ne fuit pas ses responsabilités : la mise à l’écart de son meilleur défenseur, Chancel Mbemba ou le faible niveau de certaines recrues. « Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l’assume avec lucidité, avec calme, et avec détermination.

Et je vois, chaque jour, des joueurs qui travaillent, un coach et un staff engagé et des salariés qui tiennent ce club avec force, souvent dans l’ombre. »

A l’OM de se relever pour éviter un fiasco en fin de saison. « On aura besoin de tout le monde. Et nous allons y aller. Sans bruit. Sans peur. Avec détermination« , conclut Pablo Longoria.