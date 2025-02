Naâman : Un hommage inoubliable avec une place à son nom à Dieppe

Le 7 février 2025, la scène musicale perdait Naâman, jeune chanteur de reggae, décédé à l’âge de 34 ans des suites d’une tumeur cérébrale qu’il combattait depuis plusieurs années. Originaire de Dieppe, l’artiste va recevoir un hommage unique dans sa ville natale. Le dimanche 23 février, le parvis de l’église Saint-Rémy, lieu de son dernier concert en juillet 2024, sera rebaptisé « Place Naâman », en son honneur.

L’initiative émane de la municipalité de Dieppe, qui, en partenariat avec le label Big Scoop Records, a organisé cette cérémonie pour célébrer la mémoire de l’artiste. À 15h, les habitants, ses fans et ses proches se retrouveront pour un événement simple et chaleureux, fidèle aux valeurs que Naâman portait. Une plaque à son effigie sera dévoilée, et un moment musical ponctué de prises de parole viendra enrichir cet hommage.

Ce dernier acte de reconnaissance s’inscrit dans la lignée des nombreux hommages rendus depuis son décès. En dépit de sa disparition, ses chansons continuent de toucher et de résonner à travers le monde. Son dernier titre, « Mon amour », sorti en décembre 2024, évoque avec tendresse et poésie le passage de la vie à la mort, des paroles devenues d’autant plus poignantes après sa disparition. À Dieppe, le 23 février, la ville lui rendra un dernier au revoir au cœur de la place désormais imprégnée de son nom.

Cet hommage, qui se veut à la fois intime et collectif, souligne l’impact de Naâman dans sa ville et au-delà. La mairie de Dieppe précise que cet événement sera l’occasion pour tous de se réunir et de se souvenir d’un homme dont la musique a touché de nombreux cœurs.