Mercredi 18 mars à 21 heures, BFMTV diffuse ce qu’elle présente comme l’unique débat télévisé entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, les deux têtes d’affiche du second tour des municipales à Paris, en partenariat avec Le Figaro TV.

En plateau, 90 minutes annoncées, une horloge qui tourne vite et une pression qui monte, à quelques jours d’un scrutin qui doit choisir le successeur d’Anne Hidalgo, qui ne se représente pas. Le casting est posé: Apolline de Malherbe à la manoeuvre, entourée d’Arthur Berdah et Bruno Jeudy. Les thèmes, eux, sont ceux qui fâchent et qui tranchent: sécurité, logement, propreté, jeunesse, écologie, aménagements urbains… bref, le quotidien des Parisiens, celui qui ne se règle pas à coups de slogans.

Un face-à-face à haut risque, sous l’oeil des électeurs

Un face-à-face à haut risque, sous l’oeil des électeurs Dimanche 15 mars, Emmanuel Grégoire, candidat de l’Union de la gauche (PS, PCF, EELV), est arrivé en tête du premier tour avec 309.693 voix, soit 37,98 % selon les résultats rapportés par Le Figaro, quand Rachida Dati, candidate de l’Union de la droite, soutenue notamment par LR et des formations divers droite hors RN, a réuni 207.613 voix, soit 25,46 %.

Le décor du second tour reste brouillé par le maintien de Sophia Chikirou (LFI), qui refuse de se désister, et par l’appel de Sarah Knafo (Reconquête) à « chasser la gauche de la Mairie de Paris », signe que les reports de voix, plus que les petites phrases, peuvent faire basculer l’Hôtel de Ville. Reste que, pour les indécis comme pour les électeurs tentés par l’abstention, ce débat aura valeur de test grandeur nature: posture, crédibilité, nerf, capacité à parler à une capitale fatiguée de ses querelles… et à dessiner, enfin, une trajectoire lisible pour les six années qui viennent.