Mort de Jerry Butler, légende de la soul, à 85 ans

Le monde de la musique soul est en deuil. Jerry Butler, légende du genre et ancien membre des Impressions, est décédé jeudi à l’âge de 85 ans, ont annoncé ses proches au Chicago Sun-Times. Surnommé « Ice Man » pour son style vocal suave et son flegme légendaire, Jerry Butler a marqué plusieurs générations avec des titres emblématiques comme Make It Easy on Yourself, Only the Strong Survive, Hey, Western Union Man et “I Wanna Do It to You.

Né le 8 décembre 1939 à Sunflower, Mississippi, et élevé à Chicago, Jerry Butler commence sa carrière musicale au sein des Impressions, groupe qu’il fonde avec Curtis Mayfield à la fin des années 1950. C’est avec For Your Precious Love, sorti en 1958, que Butler se fait un nom, imposant son timbre chaleureux et son écriture raffinée. Rapidement, il entame une carrière solo qui lui vaudra plusieurs succès au Billboard Hot 100 et R&B Charts.

En plus de sa carrière de chanteur, Butler est reconnu pour son travail en tant qu’auteur-compositeur, collaborant avec des artistes comme Otis Redding et Isaac Hayes. Sa musique, mêlant gospel, soul et R&B, influencera des générations d’artistes, de Marvin Gaye à Luther Vandross.

Jerry Butler souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Malgré cela, il était resté impliqué dans la musique et dans la vie publique, notamment en tant que commissaire du comté de Cook (Illinois), un poste qu’il a occupé pendant plus de 30 ans.

Sa dernière apparition publique remonte à 2019, lorsqu’il a été honoré lors d’un concert hommage à Philadelphie, ville où il avait enregistré certains de ses plus grands succès sous le label Gamble & Huff.