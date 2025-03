Mort de Gene Hackman: on sait enfin de quoi son chien est décédé

Le mystère est enfin résolu ! L’examen du chien de Gene Hackman et de sa femme, retrouvé mort dans leur maison, montre que la déshydratation et la famine sont probablement à l’origine du décès de l’animal.

Un rapport du laboratoire vétérinaire du ministère de l’agriculture de l’État fait état d’une momification partielle et indique que si la décomposition importante a pu masquer des changements au niveau des organes, il n’y a aucune preuve de maladie infectieuse, de traumatisme ou d’empoisonnement qui aurait pu entraîner la mort. Le rapport indique que l’estomac du chien était pratiquement vide, à l’exception de petites quantités de poils et de bile.

Zinna était l’un des trois chiens du couple. Elle a été retrouvée morte dans une caisse dans un placard de la salle de bain, près du corps de Betsy Arakawa, tandis que les deux autres chiens ont survécu.

Les autorités ont confirmé la semaine dernière que Gene Hackman était décédé d’une maladie cardiaque accompagnée de complications liées à la maladie d’Alzheimer, une semaine environ après qu’une maladie rare transmise par les rongeurs – le syndrome pulmonaire à hantavirus – eut emporté sa femme. Gene Hackman, qui se trouvait à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, ne savait apparemment pas que sa femme était morte.

Un incroyable et improbable concours de circonstances

Pour rappel, Gene Hackman et sa femme ont été retrouvés dans l’entrée de la maison, et Arakawa dans la salle de bains. Comme le chien, leur corps étaient en décomposition avec une certaine momification, conséquence du type de corps et du climat dans l’air particulièrement sec de Santa Fe, à une altitude de près de 2 200 mètres.

Bien que les deux décès aient été considérés comme dus à des causes naturelles, le bureau du shérif du comté de Santa Fe termine l’enquête en établissant la chronologie des faits, à l’aide des informations recueillies sur les téléphones portables trouvés au domicile et des derniers contacts qui ont été établis.

« L’affaire est considérée comme active jusqu’à ce que nous ayons les informations nécessaires pour établir la chronologie », avait déclaré Denise Womack Avila, porte-parole du bureau du shérif.

Zinnia est passée du statut de chien de refuge à celui de fidèle compagnon, qui se trouvait toujours aux côtés d’Arakawa, a déclaré Joey Padilla, propriétaire du centre de soins pour animaux de Santa Fe Tails, qui a participé aux soins des chiens survivants.

Gene Hackman, icône d’Hollywood, a remporté deux Oscars au cours d’une carrière riche en rebondissements dans des films tels que The French Connection, Hoosiers et Superman, des années 1960 jusqu’à sa retraite au début des années 2000. Le couple menait depuis une vie tranquille et discrète après avoir déménagé à Santa Fe…